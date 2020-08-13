Покраску домов планируют завершить в сентябре в Актау

- В соответствии с архитектурными требованиями начаты работы по покраске фасадов жилых домов в 25 микрорайонах, расположенных вдоль дорог. Всего будет покрашено 440 213 квадратных метров. Также будут покрашены стены жилых домов, выходящие на центральную дорогу в 21 микрорайоне. Готовится несколько шаблонов. На сегодняшний день в рамках программы трудоустроены около 60 граждан города, состоящих на учёте по безработице. Их заработная плата составляет более 85 тысяч тенге, - отметил руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Ергали Скендиров.

Покраска фасадов ведётся в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020». Средства выделены из республиканского бюджета. Запланировано покрасить 177 многоквартирных жилых домов вдоль центральных улиц.На сегодняшний день по городу уже покрашено 66 многоэтажных жилых домов. В 1 микрорайоне - девять домов, в 3 микрорайоне — девять, в 4 микрорайоне — 19, в 5 микрорайоне — три, в 7 микрорайоне — шесть, в 9 микрорайоне - семь, в 27 микрорайоне - семь, в 14 и 15 микрорайонах - по три дома.Работы, как сообщили в акимате, будут завершены до конца сентября.