Вырубка живых деревьев на набережной возмутила жителей Актау

- Кто им позволил срубить живые зелёные деревья? Какой же здесь сухостой? А вырубили деревья, чтобы их павильон был виден всем. Что хотят, то и творят, прикрываясь акиматом. Что это за безобразие? - возмутилась одна из членов инициативной группы.

По словам автора видео, живые деревья вырубили перед мобильным павильоном, установленным на набережной 14А микрорайона возле полицейского поста, вчера вечером, 12 августа. Возмущённая жительница обратилась к работникам «вагончика», на что они ответили, что разрешение на вырубку «сухостоя» получено от городского акимата.Инициативная группа намерена обратиться с жалобой к властям.Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы акимата Актау.