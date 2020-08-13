«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.72 KZT
  • €1 = 495.47 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 1865

Вырубка живых деревьев на набережной возмутила жителей Актау

Зелёные насаждения вырубили на набережной 14А микрорайона у полицейского поста. Инициативная группа намерена обратиться с жалобой в городской акимат.

Кадр видео
По словам автора видео, живые деревья вырубили перед мобильным павильоном, установленным на набережной 14А микрорайона возле полицейского поста, вчера вечером, 12 августа. Возмущённая жительница обратилась к работникам «вагончика», на что они ответили, что разрешение на вырубку «сухостоя» получено от городского акимата.

- Кто им позволил срубить живые зелёные деревья? Какой же здесь сухостой? А вырубили деревья, чтобы их павильон был виден всем. Что хотят, то и творят, прикрываясь акиматом. Что это за безобразие? - возмутилась одна из членов инициативной группы.


Инициативная группа намерена обратиться с жалобой к властям.

Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы акимата Актау.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 11 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:18
Надо просто объявить бойкот этому вагончику. Во всех соцсетях запустить акцию чтоб ничего там ничего не покупали. Только так нужно действовать.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:07
Любому ясно что без разрешения акимата никто не поставит ларёк. Одних выгнали прокатчиков велосипедов, теперь вагончики вырастают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Брюнетка
  • Ну Ну
  • Iron man
  • vaterloo
 тинаки (Посетители) Сегодня, 17:45
что-ж ты творишь, гад коммерсант? руководитель отдела предпринимательства и архитектурного отдела, выж вроде местные ребята! ладно коммерс - ему плевать на город, на деревья, на жителей. Но вы-то куда смотрите? Зачем на эту работу шли? чтобы вот так, ужасными вагончиками и незаконным разрешением на сруб деревьев, уродовать город? Ваши специалисты, готовившие разрешение на вырубку и на размещение этих "курятников" ваще что-ли не дружат с головой? или это ваши указания? Это как минимум дисциплинарная ответственность, и как максимум - увольняйтесь нафиг... не достойны вы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Iron man
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 17:08
Уголовный Кодекс РК
Статья 340. Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников
Подробнее: https://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/340.htm
Участковый куда смотрит?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • My_way
  • Брюнетка
  • Iron man
  • vaterloo
 Guz (Посетители) Сегодня, 16:47
Харчевня на колёсах рулит и крыша акимат. Кому хотите жаловаться? Барину на самого барина? Это же смешно, сказано кочевникам деревья в тягость.

boyan
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Брюнетка
  • Iron man
  • vaterloo
 kaireke (Посетители) Сегодня, 16:44
Скорее всего дерево мешало устроить там площадку под летник, вот и вырубили! Жалко город и населяющих его сознательных людей... Хочется уехать далеко от всего этого, потому-что все эти годы наблюдается только махровый расцвет бескультурья!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vaterloo
 Ивановна (Посетители) Сегодня, 16:31
рубят деревья все кому они мешают! Личный интерес для них превыше экологии. И никаких разрешений им не надо. В прошедшее воскресенье У нас около дома спилили живое дерево. и никому дела нет. так можно и вообще от всех насаждений избавиться и поливать не надо!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mer (Посетители) Сегодня, 16:25
Весь бизнес черти,за деньги закопают и зарубят что угодно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • 14679677
  • alesha
  • HalatHalatuHalat
  • Дон
  • #aktau#
  • Iron man
  • vaterloo
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 15:48
"-Зачем единственное дерево срубил?
- Степь мешает смотреть!"
В данном случае море или его убогий вагончик
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Василий Кравчук
  • leo529
  • 14679677
  • alesha
  • HalatHalatuHalat
  • Мужик
  • Шевченко 81
  • Iron man
  • ЁмоЁ
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 15:43
На набережной нет и не было засохших деревьев. В этом мест грунтовые воды настолько близки к поверхности, что все деревья отлично себя чувствуют даже без полива. Вспомните абрикосовый сад на месте кораблика Салмана, который вырубили в бытность акима Жанбыршына. Похоже, у нас появился ещё один аким-разрушитель.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика