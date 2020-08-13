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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:58

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В Мангистау медицинские организации возобновили плановую госпитализацию

С 1 августа текущего года в Мангистауской области 27 медицинских организаций возобновили плановую госпитализацию. Возобновить свою работу смогли медучреждения, не задействованные в мероприятиях по противодействию коронавирусу. С полным перечнем поставщиков услуг плановой медицинской помощи можно ознакомиться на сайте Фонда социального медицинского страхования. Об этом сообщили в Мангистауском филиале фонда.

Здание тубдиспансера. Фото автора из архива Lada.kz
В первую очередь госпитализацию начали проводить многопрофильные больницы областного, городского и районного уровней с поэтапным подключением остальных стационаров, не задействованных в мероприятиях по борьбе с COVID-19. Разрешение на открытие стационаров медорганизациям даётся после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.

По данным на 10 августа 2020 года, 27 медицинских организаций – поставщиков Фонда медстрахования оказывают услуги плановой медпомощи, в том числе терапевтического, кардиологического, гастроэнтерологического, хирургического, неврологического, пульмонологического, акушерско-гинекологического, нейрохирургического, травматологического профилей, восстановительного лечения и медицинской реабилитации. Составлен план запуска планового оказания медпомощи, который будет меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Учитывая прогнозный рост потребления медуслуг, уже в третьем квартале возможно выполнение объёмов, запланированных на текущий год. К примеру, за первый квартал плановая госпитализация по республике выросла на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специализированная медпомощь в круглосуточных стационарах увеличилась на 15 процентов, медицинская реабилитация – на 35 процентов, - прокомментировали в филиале.

В Мангистау медицинские организации возобновили плановую госпитализацию


С полным перечнем медицинских организаций, возобновивших плановую госпитализацию, можно ознакомиться на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz.



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