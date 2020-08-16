Актауский рэпер выпустил новый видеотрек «Гонец»

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Авторами композиции являются участник и основатель творческого объединения «Street Life» Ренат Сарсенов под творческим псевдонимом R-khan и Юлия Гордиевская.
В видеотреке использованы кадры из фильма «Жау жүрек мың бала».
Запись, сведение и монтаж сделаны на творческой базе объединения «Street Life».
- В треке описывается один из сложных этапов в жизни казахского народа, когда теснимые китайцами джунгарские войска захватывали восточные и южные территории Казахского ханства, попутно устраивая геноцид, забирая в плен тысячи людей. Лишь единство старшин и ханов всех трёх жузов на Великом курылтае дало начало мощному противостоянию захватчикам. А благодаря мужеству, героизму, самоотверженности и непоколебимости таких батыров как Баян, Кабанбай, Богембай, Есет и многих других казахское войско не только вытеснило джунгар, но и противостояло китайским захватчикам, - рассказал Ренат Сарсенов.
В видеотреке использованы кадры из фильма «Жау жүрек мың бала».
Запись, сведение и монтаж сделаны на творческой базе объединения «Street Life».