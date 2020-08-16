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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 1160

Актауский рэпер выпустил новый видеотрек «Гонец»

Трек посвящён одному из тяжёлых периодов в жизни казахского народа.

Кадр видео
Авторами композиции являются участник и основатель творческого объединения «Street Life» Ренат Сарсенов под творческим псевдонимом R-khan и Юлия Гордиевская.

- В треке описывается один из сложных этапов в жизни казахского народа, когда теснимые китайцами джунгарские войска захватывали восточные и южные территории Казахского ханства, попутно устраивая геноцид, забирая в плен тысячи людей. Лишь единство старшин и ханов всех трёх жузов на Великом курылтае дало начало мощному противостоянию захватчикам. А благодаря мужеству, героизму, самоотверженности и непоколебимости таких батыров как Баян, Кабанбай, Богембай, Есет и многих других казахское войско не только вытеснило джунгар, но и​ противостояло китайским захватчикам, - рассказал Ренат Сарсенов.


В видеотреке использованы кадры из фильма «Жау жүрек мың бала».

Запись, сведение и монтаж сделаны на творческой базе объединения «Street Life».




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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:35
хороший трек!! походу чувак с Историей на ТЫ!! грамотно! скиньте ссылку на его аккаунт?
 
 

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