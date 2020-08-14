Коронавирус выявили еще у 13 человек в Мангистау

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По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистауской области выявлено еще 13 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты являются носителями CoViD-19 без клинических проявлений болезни.
За прошедшие сутки в Казахстане 1877 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них 23 - в Мангистау.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3220 случаев заражения CoViD-19. Вылечились от коронавируса 2453 человека.
За прошедшие сутки в Казахстане 1877 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них 23 - в Мангистау.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3220 случаев заражения CoViD-19. Вылечились от коронавируса 2453 человека.
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