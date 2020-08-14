В Мангистау наблюдается снижение нарушений требований законодательства о госуслугах

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За шесть месяцев текущего года в территориальный департамент по вопросам государственных услуг от граждан поступило 20 обращений.



- По четырем обращениям проведены внеплановые проверки, по трем из них доводы заявителей подтвердились, защищены права троих граждан. Граждане в основном жаловались на оказываемые услуги в сфере труда и социальной защиты населения, - рассказала Нургуль Жанназарова.



К пример, в обращении, поступившем в департамент от жителя сельского округа Атамекен, говорилось о проблемах при получении государственной услуги «Назначение адресной социальной помощи».



В ходе проверки выявлено, что сотрудники аппарата не направили документы (заключение участковой комиссии) услугополучателя в Мунайлинский районный отдел занятости. То есть процесс оказания государственной услуги не был завершен, вследствие чего услугополучателю не была назначена адресная социальная помощь, тем самым права и законные интересы заявителя были грубо нарушены.



- По итогам проверки департаментом внесено предписание, а ответственный сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Заявителю были разъяснены его права и рекомендовано обратиться в акимат по месту жительства либо в центр занятости для получания АСП, - сказала Нургуль Жанназарова.



Нургуль Жанназарова отметила, что по итогам шести месяцев 2020 года департаментом выявлено 385 (в прошлом году -7811) нарушений, что говорит о снижении по сравнению с прошлым годом в 20 раз. Как показывает анализ, факты нарушения бизнес-процессов являются самыми многочисленными.