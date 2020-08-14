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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:12

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В Мангистау наблюдается снижение нарушений требований законодательства о госуслугах

Об этом на площадке центра общественных коммуникаций сообщила Нургуль Жанназарова, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по этике

Фото Центра общественных коммуникаций региона
За шесть месяцев текущего года в территориальный департамент по вопросам государственных услуг от граждан поступило 20 обращений.

- По четырем обращениям проведены внеплановые проверки, по трем из них доводы заявителей подтвердились, защищены права троих граждан. Граждане в основном жаловались на оказываемые услуги в сфере труда и социальной защиты населения, - рассказала Нургуль Жанназарова.

К пример, в обращении, поступившем в департамент от жителя сельского округа Атамекен, говорилось о проблемах при получении государственной услуги «Назначение адресной социальной помощи».

В ходе проверки выявлено, что сотрудники аппарата не направили документы (заключение участковой комиссии) услугополучателя в Мунайлинский районный отдел занятости. То есть процесс оказания государственной услуги не был завершен, вследствие чего услугополучателю не была назначена адресная социальная помощь, тем самым права и законные интересы заявителя были грубо нарушены.

- По итогам проверки департаментом внесено предписание, а ответственный сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Заявителю были разъяснены его права и рекомендовано обратиться в акимат по месту жительства либо в центр занятости для получания АСП, - сказала Нургуль Жанназарова.

Нургуль Жанназарова отметила, что по итогам шести месяцев 2020 года департаментом выявлено 385 (в прошлом году -7811) нарушений, что говорит о снижении по сравнению с прошлым годом в 20 раз. Как показывает анализ, факты нарушения бизнес-процессов являются самыми многочисленными.



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