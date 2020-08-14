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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 1293

Мать потерявшегося в 3 микрорайоне Актау мальчика нашлась

Об этом сообщили в Центре адаптации несовершеннолетних в Актау.

Фото Центра адаптации несовершеннолетних в Актау
Как рассказали в Центре адаптации несовершеннолетних, мама потерявшегося мальчика Ромы нашлась. После предоставления всех документов на ребенка она смогла забрать малыша.

- Со слов матери ребенка, он игрался и гулял возле своего дома №7 в 3 микрорайоне. Однако забрел слишком далеко от дома и потерялся. Так объяснила причину потери ребенка мать несовершеннолетнего, - рассказали сотрудники Центра адаптации несовершеннолетних.

Мать потерявшегося в 3 микрорайоне Актау мальчика нашлась


Напомним, что мальчика доставили в Центр адаптации сегодня, 14 августа. Его обнаружили полицейские в 3 микрорайоне. Ребенок сказал, что зовут его Рома. Ему примерно 4-5 лет.




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Комментарии ( 4 )

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  • Око
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:52
Надеюсь документы проверили?

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • tolk
 babe (Посетители) Сегодня, 16:51
Брюнетка,
Очень плохо!

Брюнетка,
Если пол города мам так поступают , это не значит, что это правильно.
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • PoZitron
  • zhanslu66
  • tolk
  • montgomery
 Брюнетка (Посетители) Сегодня, 16:37
babe,
Ну, тогда на половину города мам можно штраф выписывать. Полно маленьких детей и даже меньше 4 лет сами гуляют без взрослого присмотра.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 16:17
Как это ребёнок один гулял ? Мать-кукушка!
Выписать штраф, что в следующий раз думала о возможных последствиях.
 
 

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