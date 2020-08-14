Мать потерявшегося в 3 микрорайоне Актау мальчика нашлась

Фото Центра адаптации несовершеннолетних в Актау
Как рассказали в Центре адаптации несовершеннолетних, мама потерявшегося мальчика Ромы нашлась. После предоставления всех документов на ребенка она смогла забрать малыша.
- Со слов матери ребенка, он игрался и гулял возле своего дома №7 в 3 микрорайоне. Однако забрел слишком далеко от дома и потерялся. Так объяснила причину потери ребенка мать несовершеннолетнего, - рассказали сотрудники Центра адаптации несовершеннолетних.
Напомним, что мальчика доставили в Центр адаптации сегодня, 14 августа. Его обнаружили полицейские в 3 микрорайоне. Ребенок сказал, что зовут его Рома. Ему примерно 4-5 лет.
- Со слов матери ребенка, он игрался и гулял возле своего дома №7 в 3 микрорайоне. Однако забрел слишком далеко от дома и потерялся. Так объяснила причину потери ребенка мать несовершеннолетнего, - рассказали сотрудники Центра адаптации несовершеннолетних.
Напомним, что мальчика доставили в Центр адаптации сегодня, 14 августа. Его обнаружили полицейские в 3 микрорайоне. Ребенок сказал, что зовут его Рома. Ему примерно 4-5 лет.