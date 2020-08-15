В Мангистау планируют купить 52 медицинских автомобиля

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Приобретение 52 медицинских автомобилей планируется в Мангистауской области.



В сентябре в регионе появятся 24 автомобиля, восемь машин - в октябре и еще 20 автомобилей - в ноябре.



- Наряду с этим ведутся переговоры с представителями компании Toyota о приобретении до конца этого года десяти реанимобилей. Автотранспорт будет приобретен при поддержке компании «НКОК». Кроме того, ведутся работы по приобретению еще 34 медицинских автомобилей марки «УАЗ» при финансировании АО «Мангистаумунайгаз», - пояснили в пресс-службе акима области.