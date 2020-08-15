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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 812

В Мангистау планируют купить 52 медицинских автомобиля

В целях оказания качественной медицинской помощи населению планируется приобретение 52 единиц специального автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Приобретение 52 медицинских автомобилей планируется в Мангистауской области.

В сентябре в регионе появятся 24 автомобиля, восемь машин - в октябре и еще 20 автомобилей - в ноябре.

- Наряду с этим ведутся переговоры с представителями компании Toyota о приобретении до конца этого года десяти реанимобилей. Автотранспорт будет приобретен при поддержке компании «НКОК». Кроме того, ведутся работы по приобретению еще 34 медицинских автомобилей марки «УАЗ» при финансировании АО «Мангистаумунайгаз», - пояснили в пресс-службе акима области.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • zhanino
 asnural (Посетители) Сегодня, 15:50
Они когда вместо пазиков гробовозов купят нормальные автобусы?

УАЗ и ПАЗ ...епрст...какрй то мозамбик...куда сплавояют всю неликвидную трахому из середиеы прошлого века
 
-2
  • iegres
  • мунайши73
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • zhanino
 ksero (Посетители) Сегодня, 15:32
еще 34 медицинских автомобилей марки «УАЗ»
О боже, да мы никогда от этой чудо техники не избавимся
 
 

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