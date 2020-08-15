Нарушения выявили на нескольких базах отдыха в Актау

Фото из архива Lada.kz
Нарушения санитарных требований выявили сотрудники УККБТ Актау в ходе рейда по городским зонам отдыха.
- Основные нарушения - масочный режим, использование дезинфицирующих средств, содержание помещений баз отдыха, несоблюдение санитарной дистанции между посетителями баз. Согласно требованиям санитарного законодательства, базы отдыха на момент эксплуатации обязательно должны уведомлять управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Ни одна из баз отдыха о начале своей деятельности не уведомила. В ходе мониторинга нарушен режим запрета эксплуатации зоны бассейнов и аттракционов, - сообщила Асима Жарылгасова, руководитель городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.
По результатам выявленных нарушений в отношении субъектов предпринимательства будут составлены протоколы по части 1 статьи 425 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Для справки:
- Основные нарушения - масочный режим, использование дезинфицирующих средств, содержание помещений баз отдыха, несоблюдение санитарной дистанции между посетителями баз. Согласно требованиям санитарного законодательства, базы отдыха на момент эксплуатации обязательно должны уведомлять управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Ни одна из баз отдыха о начале своей деятельности не уведомила. В ходе мониторинга нарушен режим запрета эксплуатации зоны бассейнов и аттракционов, - сообщила Асима Жарылгасова, руководитель городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.
По результатам выявленных нарушений в отношении субъектов предпринимательства будут составлены протоколы по части 1 статьи 425 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Для справки: