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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 1199

Нарушения выявили на нескольких базах отдыха в Актау

Сотрудники управления контроля качества и безопасности товаров и услуг (УККБТ) провели рейд по зонам отдыха в Актау. Специалисты выявили ряд нарушений, за которые владельцам баз может грозить штраф.

Фото из архива Lada.kz
Нарушения санитарных требований выявили сотрудники УККБТ Актау в ходе рейда по городским зонам отдыха.

- Основные нарушения - масочный режим, использование дезинфицирующих средств, содержание помещений баз отдыха, несоблюдение санитарной дистанции между посетителями баз. Согласно требованиям санитарного законодательства, базы отдыха на момент эксплуатации обязательно должны уведомлять управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Ни одна из баз отдыха о начале своей деятельности не уведомила. В ходе мониторинга нарушен режим запрета эксплуатации зоны бассейнов и аттракционов, - сообщила Асима Жарылгасова, руководитель городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.

По результатам выявленных нарушений в отношении субъектов предпринимательства будут составлены протоколы по части 1 статьи 425 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

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Комментарии ( 7 )

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  • Neo_85
 Oлег (Посетители) Сегодня, 17:42
Цитата: makovka
С Риксоса куча фото и видео выкладывают отдыхающие


Не знаю как в этом убожестве может отдыхать нормальный человек...Не видел сам, но если так - конечно это несправедливо.
 
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  • Neo_85
 makovka (Посетители) Сегодня, 17:30
С Риксоса куча фото и видео выкладывают отдыхающие, и все без масок, и никакой дистанции, и вряд ли антисептики используют на каждом шагу. Этот выборочный контроль достал уже
 
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  • babe
  • Coffee
 Moderator (Администраторы ) Сегодня, 17:30
Евгений Сахаров,Не так. Виновен или нет, определит суд

Цитата: Евгений Сахаров
газета Лада
скоро год как мы не газета
 
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  • alesha
  • leo529
 Dikaj (Посетители) Сегодня, 17:28
Риксос не забыли проверить?
 
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  • alesha
 Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 17:20
Город должен знать своих героев не так-ли газета Лада?
 
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  • alesha
 Oлег (Посетители) Сегодня, 17:15
Цитата: Vohazab
Интересно, на Достар не пробовали с проверкой нагрянуть? Там посетители вообще по головам (без масок) друг другу ходят


Да Вы что! На достаре их руководство само напнёт оттуда, этих проверятелей.
 
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  • leo529
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:59
Интересно, на Достар не пробовали с проверкой нагрянуть? Там посетители вообще по головам (без масок) друг другу ходят
 
 

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