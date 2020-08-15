Нарушения выявили на нескольких базах отдыха в Актау

Статья 425. Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов

1. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, – влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.

2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение вреда здоровью человека, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере четырехсот шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестисот двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей, с приостановлением деятельности либо без такового, с конфискацией продукции или без такового.

Нарушения санитарных требований выявили сотрудники УККБТ Актау в ходе рейда по городским зонам отдыха.- Основные нарушения - масочный режим, использование дезинфицирующих средств, содержание помещений баз отдыха, несоблюдение санитарной дистанции между посетителями баз. Согласно требованиям санитарного законодательства, базы отдыха на момент эксплуатации обязательно должны уведомлять управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Ни одна из баз отдыха о начале своей деятельности не уведомила. В ходе мониторинга нарушен режим запрета эксплуатации зоны бассейнов и аттракционов, - сообщила Асима Жарылгасова, руководитель городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.По результатам выявленных нарушений в отношении субъектов предпринимательства будут составлены протоколы по части 1 статьи 425 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».