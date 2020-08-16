До 1 сентября жителям Мангистау необходимо зарегистрировать автомобили из Армении

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Жителям Мангистауской области необходимо зарегистрировать автомобили, ввезенные из-за рубежа, до 1 сентября.



На сегодняшний день владельцы 1719 автомашин получили «желтые» номера.



Всего в регион ввезли 3950 автомобилей, зарегистрированных на жителей области. Из них 915 автомашин не подлежат регистрации, так как имеют 12 и менее символов VIN-кода.



Полицейские напомнили, что зарегистрировать машины необходимо до 1 сентября. Регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления.



Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлина за госномер - 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.



Как отметил Женис Дадаев, при регистрации транспортного средства нет необходимости производить уплату таможенных платежей, сбор за первичную регистрацию механических транспортных средств и утилизационный сбор. Однако, в случаях принятия собственником решения о первичной регистрации транспорта либо вывозе его за пределы Республики Казахстан, у владельца транспортного средства возникает обязательство по уплате вышеуказанных платежей.



- С момента регистрации транспортное средство будет являться объектом обложения налогом на транспортные средства, так как, согласно налоговому законодательству, плательщиками налога на транспорт являются физические лица, владеющие объектами обложения на праве собственности, при этом к объектам обложения относятся автотранспортные средства, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в РК, - пояснил Женис Дадаев.



Специализированный центр обслуживания населения работает в рабочие дни и в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 15:00.