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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 08:22

Просмотров: 4693

До 1 сентября жителям Мангистау необходимо зарегистрировать автомобили из Армении

Об этом на онлайн-брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил Женис Дадаев, начальник управления административной полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Жителям Мангистауской области необходимо зарегистрировать автомобили, ввезенные из-за рубежа, до 1 сентября.

На сегодняшний день владельцы 1719 автомашин получили «желтые» номера.

Всего в регион ввезли 3950 автомобилей, зарегистрированных на жителей области. Из них 915 автомашин не подлежат регистрации, так как имеют 12 и менее символов VIN-кода.

Полицейские напомнили, что зарегистрировать машины необходимо до 1 сентября. Регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления.

Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлина за госномер - 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.

Как отметил Женис Дадаев, при регистрации транспортного средства нет необходимости производить уплату таможенных платежей, сбор за первичную регистрацию механических транспортных средств и утилизационный сбор. Однако, в случаях принятия собственником решения о первичной регистрации транспорта либо вывозе его за пределы Республики Казахстан, у владельца транспортного средства возникает обязательство по уплате вышеуказанных платежей.

- С момента регистрации транспортное средство будет являться объектом обложения налогом на транспортные средства, так как, согласно налоговому законодательству, плательщиками налога на транспорт являются физические лица, владеющие объектами обложения на праве собственности, при этом к объектам обложения относятся автотранспортные средства, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в РК, - пояснил Женис Дадаев.

Специализированный центр обслуживания населения работает в рабочие дни и в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 15:00.



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Комментарии ( 8 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 14:18
Повезло владельцам "армянок", урвали авто по адекватной цене, а остальные платят за авто и в неведомый "кармашек"

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Коммунист.
 mer (Посетители) Сегодня, 13:51
tolk,
Он же памятник,кто же его посадит?
 
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  • Коммунист.
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:36
Сурьёзный, он сам перекрыл. Как он себя оштрафует?
 
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  • Kz001
  • Neo_85
  • mer
  • Maximus
  • tolk
  • Имярек
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 10:30
Товарищ Дадаев Ж, а не могли бы Вы, кстати, прояснить ситуацию с перекрытием автодороги около 2 недель тому назад, когда хоронили мать всем известного генерала МВД? Вы в курсе наверное? Интересуют Ваше мнение и Ваши действия или бездействие по службе как начальника Административной полиции Мангистауской области? Как офицера? Или вы так и дальше будете за брошенные мимо урны окурки да плевки народ привлекать к .ответственности? Это сейчас Вы напоминаете да грозите владельцам армянских и прочих машин..., а что же раньше этого не делали, в прошлом 2019 г или ранее??? Накажите тех, кто автодорогу перекрыл- раз Вы офицер, не коррупционер, не терпите нарушений законодательства РК и получаете зарплату с налогов народа???!!! ЖДЕМС! Иначе как вам верить раз вы своих покрываете ah1n1
 
-9
  • mer
  • babe
  • Lelik72
  • 14679677
  • Urgazy
  • Bass66
  • Kz001
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  • Коммунист.
 Oлег (Посетители) Сегодня, 09:30
Цитата: babe
Как вы себе представляете это самое выдворение ?


Ну откуда привезли, как бы туда же пусть и положат. Самые ужасные авто, как раз-таки привезены не из Армении, а из России.

Свои дороги то от хлама избавили, а в наш, маленький, не предназначенный для такого количество машин город, - всё это свалили...

Вообще налог на транспорт и стоимость топлива для личного авто должны быть выше в разы. Потому как уже на головы скоро ставить будут! Да и в таких городах как наш, к примеру, в Европе давно уже идут программы по отказу от частного автотранспорта. Уже таксистов больше, чем людей, в самом деле!
 
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babe (Посетители) Сегодня, 09:29
Oлег,
Как вы себе представляете это самое выдворение ?
 
-3
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 Oлег (Посетители) Сегодня, 09:03
А что с Российскими? Будут ли выдворять из страны?
 
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 asnural (Посетители) Сегодня, 08:35
Страна лимония
 
 

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