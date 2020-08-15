Как в Мангистау с 17 августа будут ослаблять карантин

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В постановлении говорится о продлении карантина и поэтапном смягчении карантинных мер на территории региона с 00:00 часов 17 августа.
Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса.
С 17 августа будет приостановлена деятельность следующих объектов:
- объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), а также летние площадки на открытом воздухе свыше 30 посадочных мест;
- автовокзалов, осуществляющих автоперевозки пассажиров между районами и городами области;
- объектов культуры, в том числе музеев, театров, домов культуры и т.д.;
- спортивных объектов, за исключением спортивных тренировок Национальных сборных не более 30 человек с проживанием на спортивных базах;
- бассейнов, городских и общественных пляжей, за исключением пляжей, находящихся на территории баз отдыха с соблюдением условий социальной дистанции, открытых аквапарков, горячих источников;
- религиозных объектов и культовых мест паломничества;
- дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек;
- детских оздоровительных и пришкольных лагерей;
- кинотеатров, выставок, интернет и компьютерных клубов;
- ночных клубов, кальянных;
- развлекательных объектов (букмекерские конторы, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры, лото-клубы, детских игровых площадок, батутов и другие).
С 17 августа запрещается деятельность:
- объектов и услуг, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
- вводится запрет на перемещение внутри населенных пунктов групп более 3-х человек, за исключением членов одной семьи;
- вводится ограничение выхода на улицу граждан старше 65-ти лет в выходные дни (суббота-воскресенье);
- вводится запрет на самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых;
- вводится запрет проведения собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности.
В постановлении говорится о возобновлении деятельности некоторых субъектов предпринимательства на территории Мангистауской области с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима на основании акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz с 00:00 часов 17 августа.
Объекты, возобновляющие свою деятельность с 17 августа:
- торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома (с наполняемостью не более 30 процентов, не менее четырёх квадратных метров на посетителя), с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 22.00, и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек) с наполняемостью не более 30 процентов, не более четырех квадратных метров на посетителя;
- салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи (не менее четырёх квадратных метров на посетителя) с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- объекты общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и социального дистанцирования с расстоянием между столами не менее двух метров и режимом работы с 09.00 до 22.00;
- детские кабинеты коррекции, организации внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), курсов для детей и взрослых в группах не более 5 человек по предварительной записи с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- дежурные группы (не более 15 человек) в детских дошкольных организациях (по возрасту);
- ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров на открытом воздухе, с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- крытые вещевые рынки, крытые рынки непродовольственных товаров, крытые строительные рынки с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- вещевые рынки (вне зданий), рынки непродовольственных товаров (вне зданий), строительные рынки (вне зданий) - (открытые);
- непродовольственные магазины площадью свыше 500 м² (с наполняемостью не более 30 процентов, не более четырех квадратных метров на посетителя), с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 22.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- аттракционы, находящиеся на открытом воздухе с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- фитнес, тренажерные залы (центры) без бассейнов, по предварительной записи (не менее пяти квадратных метров на посетителя) с наполняемостью 50 процентов от проектной мощности и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- общественные бани, банные комплексы, сауны без бассейнов (с наполняемостью не более 50 процентов, не менее четырех квадратных метров на посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 00.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- разрешить проведение учебно-тренировочного процесса на спортивных объектах для спортсменов Национальных сборных, клубных команд в группах не более 30 человек;
- разрешить индивидуальные и групповые тренировки (не более 5 человек) на открытом воздухе;
- возобновить движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечение проветривания и дезинфекции на конечных остановках, также усиленное соблюдение всех требований санитарных норм;
- размещение на видном месте на входе на объект акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;
- внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГСВРК № 43, ПГСВРК № 47).
Филиалу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области и другим заинтересованным юридическим и физическим лицам, указанным в настоящем пункте, обеспечить работу центров обслуживания населения, CaII центров, по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 15.00, с выходным днем в воскресенье.
Жителям и гостям Мангистауской области:
- ношение защитных масок для населения обязательно всем лицам при нахождении в помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в общественном транспорте и на улице;
- разрешается перемещение внутри населенных пунктов с обязательным ношением маски и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи;
- разрешается посещение парков, скверов и набережных группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи.
- разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек).
- в закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга.
- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чиханье, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.
- запрещается проведение семейных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, в том числе на дому.
Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса.
С 17 августа будет приостановлена деятельность следующих объектов:
- объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), а также летние площадки на открытом воздухе свыше 30 посадочных мест;
- автовокзалов, осуществляющих автоперевозки пассажиров между районами и городами области;
- объектов культуры, в том числе музеев, театров, домов культуры и т.д.;
- спортивных объектов, за исключением спортивных тренировок Национальных сборных не более 30 человек с проживанием на спортивных базах;
- бассейнов, городских и общественных пляжей, за исключением пляжей, находящихся на территории баз отдыха с соблюдением условий социальной дистанции, открытых аквапарков, горячих источников;
- религиозных объектов и культовых мест паломничества;
- дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек;
- детских оздоровительных и пришкольных лагерей;
- кинотеатров, выставок, интернет и компьютерных клубов;
- ночных клубов, кальянных;
- развлекательных объектов (букмекерские конторы, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры, лото-клубы, детских игровых площадок, батутов и другие).
С 17 августа запрещается деятельность:
- объектов и услуг, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
- вводится запрет на перемещение внутри населенных пунктов групп более 3-х человек, за исключением членов одной семьи;
- вводится ограничение выхода на улицу граждан старше 65-ти лет в выходные дни (суббота-воскресенье);
- вводится запрет на самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых;
- вводится запрет проведения собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности.
В постановлении говорится о возобновлении деятельности некоторых субъектов предпринимательства на территории Мангистауской области с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима на основании акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz с 00:00 часов 17 августа.
Объекты, возобновляющие свою деятельность с 17 августа:
- торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома (с наполняемостью не более 30 процентов, не менее четырёх квадратных метров на посетителя), с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 22.00, и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек) с наполняемостью не более 30 процентов, не более четырех квадратных метров на посетителя;
- салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи (не менее четырёх квадратных метров на посетителя) с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- объекты общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и социального дистанцирования с расстоянием между столами не менее двух метров и режимом работы с 09.00 до 22.00;
- детские кабинеты коррекции, организации внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), курсов для детей и взрослых в группах не более 5 человек по предварительной записи с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- дежурные группы (не более 15 человек) в детских дошкольных организациях (по возрасту);
- ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров на открытом воздухе, с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- крытые вещевые рынки, крытые рынки непродовольственных товаров, крытые строительные рынки с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- вещевые рынки (вне зданий), рынки непродовольственных товаров (вне зданий), строительные рынки (вне зданий) - (открытые);
- непродовольственные магазины площадью свыше 500 м² (с наполняемостью не более 30 процентов, не более четырех квадратных метров на посетителя), с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 22.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- аттракционы, находящиеся на открытом воздухе с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- фитнес, тренажерные залы (центры) без бассейнов, по предварительной записи (не менее пяти квадратных метров на посетителя) с наполняемостью 50 процентов от проектной мощности и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- общественные бани, банные комплексы, сауны без бассейнов (с наполняемостью не более 50 процентов, не менее четырех квадратных метров на посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 00.00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;
- разрешить проведение учебно-тренировочного процесса на спортивных объектах для спортсменов Национальных сборных, клубных команд в группах не более 30 человек;
- разрешить индивидуальные и групповые тренировки (не более 5 человек) на открытом воздухе;
- возобновить движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечение проветривания и дезинфекции на конечных остановках, также усиленное соблюдение всех требований санитарных норм;
- размещение на видном месте на входе на объект акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;
- внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГСВРК № 43, ПГСВРК № 47).
Филиалу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области и другим заинтересованным юридическим и физическим лицам, указанным в настоящем пункте, обеспечить работу центров обслуживания населения, CaII центров, по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 15.00, с выходным днем в воскресенье.
Жителям и гостям Мангистауской области:
- ношение защитных масок для населения обязательно всем лицам при нахождении в помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в общественном транспорте и на улице;
- разрешается перемещение внутри населенных пунктов с обязательным ношением маски и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи;
- разрешается посещение парков, скверов и набережных группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи.
- разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек).
- в закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга.
- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чиханье, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.
- запрещается проведение семейных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, в том числе на дому.
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