Устроил туалет возле бывшей галереи в Актау: Нарушителю грозит штраф или арест

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Мужчину, который справил нужду перед входной дверью в здание бывшей арт-галереи «Онер», где проводятся бесплатные занятия йогой для пенсионеров, разыскивает полиция.
На него будет составлен административный протокол по статье 434 КоАП (Мелкое хулиганство).
Напомним, камера видеонаблюдения запечатлела мужчину вечером 11 августа. Там на набережной его видели уже не первый раз.
На него будет составлен административный протокол по статье 434 КоАП (Мелкое хулиганство).
Напомним, камера видеонаблюдения запечатлела мужчину вечером 11 августа. Там на набережной его видели уже не первый раз.