«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 16 Августа
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.02 KZT
  • €1 = 494.02 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:58

Просмотров: 704

Устроил туалет возле бывшей галереи в Актау: Нарушителю грозит штраф или арест

Инцидент, запечатлённый перед входом в здание бывшей арт-галереи «Онер», на спуске 4А микрорайона, прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Мужчину, который справил нужду перед входной дверью в здание бывшей арт-галереи «Онер», где проводятся бесплатные занятия йогой для пенсионеров, разыскивает полиция.

На него будет составлен административный протокол по статье 434 КоАП (Мелкое хулиганство).

Напомним, камера видеонаблюдения запечатлела мужчину вечером 11 августа. Там на набережной его видели уже не первый раз.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Космос (Посетители) Сегодня, 21:05
Гадить в общественном месте конечно не правильно. Но, думаю, что с ним можно было ограничиться просветительной беседой. Мне, как налогоплательщику, гораздо больше важно, какие меры полиция приняла в отношении лиц, которые уничтожили деревья в 6а микрорайоне???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Сегодня, 21:03
Цитата: slavik
Да оставьте мужика в покое.

Он свинья и свинья на велосипеде и это один из тех которые сопли на ладе размазывают о своём праве кататься там где нельзя. Наказать засранца и зассыху и объявить людям лицо. Фамилия не нужна главное физию запомнить,что бы знать кто серет и ссыт на набережной.

Я живу!
 
-1
  • Guz
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 slavik (Посетители) Сегодня, 20:45
Да оставьте мужика в покое.Лучше туалеты организуйте.Ему надо было ещё постучаться и бумагу попросить.Это касается и урн для мусора в некоторых районах оно отсутствуют совсем.Прежде,чем наказывать,надо создать условия,а не провоцировать на нарушение.АуУУ специалисты из ЖКХ по бордюрам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика