Жители Мангистау смогут задать вопросы акиму области

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Как сообщает пресс-служба акима области, Серикбай Трумов выйдет в прямой эфир 18 августа в 19:00 на своей личной странице в Facebook.
- Интересующие вопросы вы можете отправить заранее по электронному адресу akimatmangystau@gmail.com, а также задать их во время прямого эфира. Глава региона готов ответить на волнующие вас вопросы, - сообщили в пресс-службе акима области.
- Интересующие вопросы вы можете отправить заранее по электронному адресу akimatmangystau@gmail.com, а также задать их во время прямого эфира. Глава региона готов ответить на волнующие вас вопросы, - сообщили в пресс-службе акима области.