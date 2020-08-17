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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 786

Жители Мангистау смогут задать вопросы акиму области

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мангистау.

Фото из доступных источников
Как сообщает пресс-служба акима области, Серикбай Трумов выйдет в прямой эфир 18 августа в 19:00 на своей личной странице в Facebook.

- Интересующие вопросы вы можете отправить заранее по электронному адресу akimatmangystau@gmail.com, а также задать их во время прямого эфира. Глава региона готов ответить на волнующие вас вопросы, - сообщили в пресс-службе акима области.



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Комментарии ( 6 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:03
Какую пользу вы принесли области за время нахождения в вашем кресле? Та польза что бы жители области могли сказать вам СПАСИБО!
 
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  • Ну Ну
  • kann
  • Космос
  • koronavirus
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:25
Хочу задать областному акиму вопрос о деятельности ТОО "AllianceEnergoSnab".
1. Кто хозяева этой компании
2. Почему не уменьшаются а растут цены на электроэнергию для жителей
3. Почему жители должны платить за ОДН, когда у каждого есть свой опломбированный счётчик.
4. Когда Вы как областной аким наведёте порядок и поддержите жителей города в противостоянии с этой компанией
5. Зачем вообще создана эта прослойка между потребителем и поставщиком для сбора денег
 
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  • koronavirus
  • Сергей Владимиров
  • TU-154
  • kann
  • Космос
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 12:53
Уважаемый Аким Трумов пока ещё уважаемый,ну наведите же наконец то порядок в городе избавьтесь от тех кто за вашей спиной продолжает заниматься вредительством,а таких пол вашего акимата, которые окопались там и уничтожают инфраструктуру города,то продолжают уничтожать оставшуюся ещё зелёные насаждения и теперь дошли до бордюров, по микрорайонам сами не поленитесь пройдитесь и посмотрите на умирающие деревья и разбитые дороги. Ведь в бытность Акимом города Жанаозен вы смогли его до вести до ума сделать снова зелёным и цветущим,а сам областной центр остался без хозяйственника именно нужен не временный посиделец,а тот у кого душа болит за сам город , но а сами горожане поддержат такого руководителя.Областной центр стал уездным аулом брошенным на произвол судьбы.
 
-1
  • zhanino
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  • Замир
  • Заур
  • Lucis
  • Mаксим
  • Система
  • Космос
 Oлег (Посетители) Сегодня, 12:51
Скажите, когда закроют кафе, магазины и прочих рассадников просрочки в жилых домах???

Если 6-9 не закроют уже в горле сидящее у всех кафе, мы с жильцами САМОЛИЧНО поставим им заглушку на канализацию!
 
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  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • Freeman81
  • Космос
 koronavirus (Посетители) Сегодня, 12:07
Добрый день, Серикбай Утелгенович!
Наша страна постоянно куда-то стремиться,сперва 50 лучших стран мира, потом в 30-ку.
Когда будет построена в Мангистау 1,2,3,4,5.канализация? Когда люди могут цивилизованна справлять нужду?
 
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  • Сергей Владимиров
  • Кинст
  • User_90
  • Космос
 Guz (Посетители) Сегодня, 11:38
Хочу задать Трумову один вопрос и хочу это сделать первым.
Серикбай,когда в городе и области наведёте порядок?
 
 

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