Благотворительный фонд призывает жителей Мангистау помочь собрать школьные принадлежности для нуждающихся учеников

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По словам Имангазы Досмуханбетова, несмотря на то, что начало учебного года будет проходить в онлайн-формате, школьники всё же надеются вернуться в учебные заведения в течение года. И тогда им понадобятся канцелярские товары, помочь собрать которые фонд намерен ещё до 1 сентября.



- Дорогие друзья, мы отобрали заявки на 180 учащихся, которые нуждаются в портфелях, тетрадях, ручках, карандашах и других принадлежностях. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, а также многодетные и малоимущие семьи. Все, кто может помочь в приобретении канцелярских товаров, могут обращаться по телефону 87028210650, - сказал Имангазы Досмуханбетов.