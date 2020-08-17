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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 256

Благотворительный фонд призывает жителей Мангистау помочь собрать школьные принадлежности для нуждающихся учеников

Портфели, дневники и другие школьные принадлежности могут помочь приобрести жители Мангистауской области для малоимущих и многодетных семей. Об этом сообщил Имангазы Досмуханбетов, директор благотворительного фонда «Мы люди-мы вместе».

Иллюстративное фото
По словам Имангазы Досмуханбетова, несмотря на то, что начало учебного года будет проходить в онлайн-формате, школьники всё же надеются вернуться в учебные заведения в течение года. И тогда им понадобятся канцелярские товары, помочь собрать которые фонд намерен ещё до 1 сентября.

- Дорогие друзья, мы отобрали заявки на 180 учащихся, которые нуждаются в портфелях, тетрадях, ручках, карандашах и других принадлежностях. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, а также многодетные и малоимущие семьи. Все, кто может помочь в приобретении канцелярских товаров, могут обращаться по телефону 87028210650, - сказал Имангазы Досмуханбетов.



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