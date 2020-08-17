Жителя Актау возмутила вырубка деревьев

Инцидент произошёл сегодня, 17 августа, в 31Б микрорайоне.- Я приехал на установку кондиционера по адресу 31Б-16 и увидел, как из подъезда вышел мужчина с ножом, молотком и стал срезать ветки молодого дерева. Спустившись, я спросил его, зачем он это делает. Мужчина ответил, что эти деревья ему мешают. В итоге он сломал два хороших дерева, – рассказал Дмитрий, автор видео.