Прокатчики в парке «Акбота» работали во время карантина в Актау

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Жительница 1 микрорайона Актау рассказала, что машинки можно было арендовать ещё в июле. Работали предприниматели подпольно.



- Люди на электрокарах выезжали и за пределы парка. Несколько раз проезжали мимо моего дома, а буквально несколько дней назад под колёса семейного велосипеда едва не попала моя трёхлетняя дочь, – рассказывает жительница 1 микрорайона.



В ГКП «Акбота» рассказали, что всем предпринимателям, занимающимся предоставлением в прокат детских автокаров и велосипедов в городском парке «Акбота», были направлены уведомления о приостановлении их деятельности на время карантинных мер.



Проводились рейдовые и мониторинговые мероприятия. В результате, с предпринимателем, нарушившим указанные меры, был расторгнут договор.



В случае подтверждения аналогичных фактов с участием других предпринимателей договоры с ними также будут расторгнуты.



- Вместе с тем сообщаем, что акимат Актау не имеет полномочий на применение карательных мер, а также возможности вести мониторинг на круглосуточной основе, в связи с чем ранее неоднократно посредством СМИ призывал жителей города в случае обнаружения фактов нарушения, сообщать в органы полиции (звонить в службу 102). В очередной раз призываем население проявлять активную гражданскую позицию. Недостаточно уметь критиковать, необходимо начинать с уровня собственной культуры, как минимум, в целях безопасности своей и собственных детей самим не пользоваться услугами, запрещёнными во время карантина. Тогда и предприниматели будут вынуждены приостановить свою деятельность. Нет спроса, нет предложения, – прокомментировали в ГКП «Акбота».