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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 836

Прокатчики в парке «Акбота» работали во время карантина в Актау

Жительница Актау возмутилась работой машинок и велосипедов в прокат в парке «Акбота» во время карантина. Едва не пострадал трёхлетний ребенок. С одним из предпринимателей администрация парка расторгнула договор. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Акбота».

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Жительница 1 микрорайона Актау рассказала, что машинки можно было арендовать ещё в июле. Работали предприниматели подпольно.

- Люди на электрокарах выезжали и за пределы парка. Несколько раз проезжали мимо моего дома, а буквально несколько дней назад под колёса семейного велосипеда едва не попала моя трёхлетняя дочь, – рассказывает жительница 1 микрорайона.

В ГКП «Акбота» рассказали, что всем предпринимателям, занимающимся предоставлением в прокат детских автокаров и велосипедов в городском парке «Акбота», были направлены уведомления о приостановлении их деятельности на время карантинных мер.

Проводились рейдовые и мониторинговые мероприятия. В результате, с предпринимателем, нарушившим указанные меры, был расторгнут договор.

В случае подтверждения аналогичных фактов с участием других предпринимателей договоры с ними также будут расторгнуты.

- Вместе с тем сообщаем, что акимат Актау не имеет полномочий на применение карательных мер, а также возможности вести мониторинг на круглосуточной основе, в связи с чем ранее неоднократно посредством СМИ призывал жителей города в случае обнаружения фактов нарушения, сообщать в органы полиции (звонить в службу 102). В очередной раз призываем население проявлять активную гражданскую позицию. Недостаточно уметь критиковать, необходимо начинать с уровня собственной культуры, как минимум, в целях безопасности своей и собственных детей самим не пользоваться услугами, запрещёнными во время карантина. Тогда и предприниматели будут вынуждены приостановить свою деятельность. Нет спроса, нет предложения, – прокомментировали в ГКП «Акбота».



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Freeman81
 Не поддерживаю Поддерживаю
Oлег (Посетители) Сегодня, 16:09
Штрафовать! Штрафы должны быть не менее миллиона тенге. За каждый факт незаконной предпринемательской деятельности.
 
-2
  • Oлег
  • Рома
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Freeman81
  • Neo_85
 babe (Посетители) Сегодня, 16:08
Вот прям от аренды машинки заразились ковид . Гнилые люди , друг на друга ходят за спиной стучат.
 
-2
  • babe
  • Oлег
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Freeman81
  • Neo_85
 hapiness (Посетители) Сегодня, 16:03
Согласен карантин и все должны соблюдать. Но в том объёме что они давали напрокат, это же капля в море, и нарушением вряд ли это назовешь.
 
 

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