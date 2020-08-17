Назначен новый заместитель акима Актау

Фото с сайта акимата Актау

Абилкаир Байпаков родился 21 мая 1978 года в п.Шетпе, Мангистауского района, Мангистауской области. Образование высшее. В 1999 году с отличием окончил Актауский университет им. Ш.Есенова по специальности учитель истории, в 2003 году - Международную Академию Труда по специальности государственное и местное управление.



Трудовая деятельность:



1999 - 2000 годы - преподаватель кафедры истории и философии, ГКП «Актауский университет имени Ш.Есенова»

2000 - 2001 годы - ведущий специалист Мангистауского областного управления информации и общественного согласия

2002 - 2004 годы - начальник организационно-методического отдела департамента внутренней политики Мангистауской области

2004 - 2005 годы - помощник акима города Актау

2005 - 2006 годы - первый заместитель председателя Актауского городского представительства Мангистауского областного филиала РПП «Отан»

январь 2006 года - сентябрь 2006 года - руководитель аппарата акима города Актау

сентябрь 2006 года - октябрь 2007 года - аким села Баянды

2007 - 2010 годы - директор департамента АО «НК «СПК «Каспий»

2010 - 2012 годы - заведующий отделом организационно-партийной работы Мангистауского областного филиала НДП «Нұр Отан»

С 2012 года до должности заместителя акима Актау работал начальником отдела кадров ТОО «СП «CASPI BITUM».



Женат, пятеро детей.