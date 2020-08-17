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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 2028

Назначен новый заместитель акима Актау

На должность заместителя акима Актау назначен Байпаков Абилкаир Жанаевич. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото с сайта акимата Актау
Абилкаир Байпаков родился 21 мая 1978 года в п.Шетпе, Мангистауского района, Мангистауской области. Образование высшее. В 1999 году с отличием окончил Актауский университет им. Ш.Есенова по специальности учитель истории, в 2003 году - Международную Академию Труда по специальности государственное и местное управление.

Трудовая деятельность:

1999 - 2000 годы - преподаватель кафедры истории и философии, ГКП «Актауский университет имени Ш.Есенова»
2000 - 2001 годы - ведущий специалист Мангистауского областного управления информации и общественного согласия
2002 - 2004 годы - начальник организационно-методического отдела департамента внутренней политики Мангистауской области
2004 - 2005 годы - помощник акима города Актау
2005 - 2006 годы - первый заместитель председателя Актауского городского представительства Мангистауского областного филиала РПП «Отан»
январь 2006 года - сентябрь 2006 года - руководитель аппарата акима города Актау
сентябрь 2006 года - октябрь 2007 года - аким села Баянды
2007 - 2010 годы - директор департамента АО «НК «СПК «Каспий»
2010 - 2012 годы - заведующий отделом организационно-партийной работы Мангистауского областного филиала НДП «Нұр Отан»
С 2012 года до должности заместителя акима Актау работал начальником отдела кадров ТОО «СП «CASPI BITUM».

Женат, пятеро детей.



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Комментарии ( 7 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 19:09
Преподавал в Есеновском? А потом всю ораву взяточников разогнали из универа, жаль что не пересажали
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:24

1999 - 2000 годы - преподаватель кафедры истории и философии, ГКП «Актауский университет имени Ш.Есенова»
Серьезно?! ... Больше добавить нечего. 21 год,а уже не много не мало φιλόσοφος

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Ну Ну
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:52
Вместо кого?
 
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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 17:41
какой он зам.акима??? Он же тамада! И нигде в биографии об этом ни слова! Значит, занимался предпринимательством без регистрации, вот тебе и НурОтановец! Теперь наш аким по каким качествам набирает команду? Аааа..., видимо, по умению чесать языком да лапшу вешать на уши
 
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  • Placida
  • TU-154
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 17:27
Уже до смешного доходит... Всё штампуют себе замов, а их работу мы абсолютно не видим, они потом как в бермудском треугольнике таинственно исчезают. От того, что они есть, что их нет и толку от них никакого. Уж не смешили бы народ, это как в старой доброй басне Крылова про Квартет... а вы как бы братцы не садились всё равно толку от вас не будет.
 
-1
  • Oлег
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:22
Запомни, для людей а не для себя, Для людей. Хапуга.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 16:53
Оооо ещё один .....
 
 

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