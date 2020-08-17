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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:14

Просмотров: 4074

«Это приговор для детей»: Родители школьников младших классов в Актау против дистанционного обучения

Родители школьников возмутились тем, что несмотря на улучшающуюся обстановку с коронавирусной инфекцией, дежурные классы в школах открывать не планируется. Люди уверены, что компетентные органы на местном уровне приняли нелогичное решение.

Фото Рашида Исмагилова
По словам членов инициативной группы из числа родителей актауских школьников, обучать детей дома и работать одновременно невозможно.

- У меня четверо детей, трое из них школьники. Приближается 1 сентября. Каким образом я должна своих детей обучать дома, не понимаю. Почему кто-то считает, что директоры бань и частных пляжей могут соблюдать санитарные требования, а в школах - нет? Где логика? – сетуют родители.

По их мнению, решение о дистанционном обучении каждый регион принимает самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации в области.

- Тулебаева Светлана Дюмбаевна, руководитель Актауского отдела образования, 31 июля выступила и сказала, что Мангистауская область находится в красной зоне по ситуации с коронавирусом. Дежурных групп и классов не будет, но 27 июля закрывают провизорный стационар, а 4 августа на селекторном заседании правительства под председательством Аскара Мамина была рассмотрена подготовка к началу учебного года. Там он сообщил, что в связи с эпидситуацией отдалённые сельские малокомплектные школы начнут работать в штатном режиме. Также он сообщил, что для учеников начальных классов на основании заявления от родителя о соблюдении строгих санитарных требований откроются дежурные классы, то есть Аскар Мамин дал мне право выбирать, идти моим детям начальных классов в школу или нет, а Светлана Тулебаева это право забрала. Кроме того, 10 августа на брифинге представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов сообщил, что рост распространения коронавирусной инфекции в РК остановлен. Кому верить-то? – недоумевает родительница.

Между тем прозвучала жалоба от родителей и относительно качества интернет-связи.

- Я хочу пожаловаться на качество интернет-связи. Наши учителя скидывали тему урока в телеграмм канал и не объясняли её, потому что нет интернет-связи. Просто давали ссылку на обучение в ютубе, а потом заставляли делать домашнее задание. Ребёнок, естественно, не понимает урок из ютуба так, как объяснил бы учитель. В итоге уроки приходилось делать родителям, а знаний у детей никаких не прибавилось. Онлайн урок английского языка длился три минуты, а потом нужно выполнить домашнее задание. Подобная ситуация и с казахским языком. Как обучаться нашим детям? – жалуется мама школьника.

Родители настаивают на встрече с руководителями отдела и управления образования, чтобы получить ответы на свои вопросы.



Кроме того инициативная группа родителей организовала сбор подписей под обращением к властям региона :«Открыть дежурные классы начальной школы в Мангистауской области». Ознакомиться с текстом обращения и оставить свою подпись можно здесь.



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Комментарии ( 9 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kz1990
 babe (Посетители) Сегодня, 19:43
bekenova,
Оооооо очередные заскоки! Как все таки люди подвержены психозу !
Сидите с ребёнком дома и не вылезайте !!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Coffee
 283 (Посетители) Сегодня, 19:34
Око,смысл не в том что родители против обучения, а в том что не все могут обьяснить предметі так как это может и должен учитель. Например физику обьяснить я не смогу саоему ребенку
 
-1
  • babe
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  • alesha
 bekenova (Посетители) Сегодня, 19:32
идет вспышка вируса у детей "синдром Кавасаки", я бы хотела чтобы мой ребенок сидел дома.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • GIBSON.SG
  • babe
  • Coffee
  • Дядя Вэл
 283 (Посетители) Сегодня, 19:30
Рома,
О чем вы говорите. Вас что родители обучали. Вы ходили в школу, так и мы хотим чтобы наши дети ходили в школу за знаниями.
 
-1
  • serega111777
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Око
  • babe
  • kz1990
  • Дядя Вэл
 Лана (Посетители) Сегодня, 19:27
Позиция руководства образования понятна. Очень удобно получать туже зарплату, а за качество образования и успеваемость учащихся ни нести никакой ответственности. Переложили все на плечи родителей. Но у родителей нет возможности сидеть по 6 часов рядом с ребенком, даже если мама работает на "удаленке", то она в это время должна работать , а не учиться со своим ребенком. О тех , кому надо уходить из дома на работу, вообще молчу...Вы много знаете детей, которые без родительского контроля, включат комп и будут полноценно заниматься? Мы сами были детьми и даже в школе, на полноценных уроках умудрялись не заниматься , а что уж говорить про онлайн -занятия..Если старшеклассники уже понимают ,что надо учиться, то малышня не будет этого делать однозначно. Значит нарушается один из Основных Законов Казахстана : "Закон об обязательном среднем образовании ".... Что касается безопасности детей, посмотрите на дворы, на детские площадки, все дети пришедшие в один класс и так все лето провели в тесном контакте, так как не у кого не было возможности уехать и дальше будут проводить, когда будут гулять на улице...У нас очень много одиноких мам, которые вкалывают с утра до вечера, чтоб более менее достойно содержать своих детей... Что им делать? Их поставили перед выбором : или кормить своих детей или сидеть с ними дома, что бы они хоть как то учились... Онлайн образование оправдано при жестком карантине, когда запрещено выходить на улицу, когда все закрыто , кроме аптек и продовольственных магазинов... Слава богу, мы уже прошли этот этап... и дети сейчас общаются, гуляют вместе, посещают базы отдыха и т.д. Поэтому онлайн обучение ничего не дает, в плане безопасности, но выгодно для чиновников в образовании, которые не хотят возвращаться к нормальной полноценной работе и которым наплевать на наших детей.
 
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  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 18:21
У всех чиновников разных рангов правило,лучше перебздеть ,чем недобздеть,по этому душить будут до последнего короназависимого.
 
-5
  • Лана
  • OpOp
  • 283
  • GIBSON.SG
  • babe
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Рома (Посетители) Сегодня, 18:13
Эх вы, роженицы! Вам только рожать и рожать! А о том, что будет дальше, вам не интересно.
 
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  • OpOp
  • babe
 vovchik30 (Посетители) Сегодня, 18:08
Так же как и садики 15 детей ходят а остальные сидите дома что другие дети лысые чтоли нечего было вообще открывать сады так же или все или не кто
 
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  • OpOp
 vovchik30 (Посетители) Сегодня, 18:06
Можно подумать только первоклашкам надо идти за парты а остальных что устраивает тоже нет и что теперь пусть открывают или для всех детей или не для кого
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:39
Брали бы справки с работы двух родителей, и если действительно оба родителя работают, распределять детей по классам до возобновления нормальных процессов. Не так и много наберётся детей, на самом деле. Сейчас очень многие могут себе позволить сидеть дома.
Школа имеет полное право сделать запрос через егов на каждого родителя и посмотреть по пенсионным движениям, действительно ли работают и не липовые ли справки. Вплоть до уголовной ответственности со стороны работодателя.

всё вижу
 
 

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