«Это приговор для детей»: Родители школьников младших классов в Актау против дистанционного обучения

Фото Рашида Исмагилова
По словам членов инициативной группы из числа родителей актауских школьников, обучать детей дома и работать одновременно невозможно.
- У меня четверо детей, трое из них школьники. Приближается 1 сентября. Каким образом я должна своих детей обучать дома, не понимаю. Почему кто-то считает, что директоры бань и частных пляжей могут соблюдать санитарные требования, а в школах - нет? Где логика? – сетуют родители.
По их мнению, решение о дистанционном обучении каждый регион принимает самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации в области.
- Тулебаева Светлана Дюмбаевна, руководитель Актауского отдела образования, 31 июля выступила и сказала, что Мангистауская область находится в красной зоне по ситуации с коронавирусом. Дежурных групп и классов не будет, но 27 июля закрывают провизорный стационар, а 4 августа на селекторном заседании правительства под председательством Аскара Мамина была рассмотрена подготовка к началу учебного года. Там он сообщил, что в связи с эпидситуацией отдалённые сельские малокомплектные школы начнут работать в штатном режиме. Также он сообщил, что для учеников начальных классов на основании заявления от родителя о соблюдении строгих санитарных требований откроются дежурные классы, то есть Аскар Мамин дал мне право выбирать, идти моим детям начальных классов в школу или нет, а Светлана Тулебаева это право забрала. Кроме того, 10 августа на брифинге представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов сообщил, что рост распространения коронавирусной инфекции в РК остановлен. Кому верить-то? – недоумевает родительница.
Между тем прозвучала жалоба от родителей и относительно качества интернет-связи.
- Я хочу пожаловаться на качество интернет-связи. Наши учителя скидывали тему урока в телеграмм канал и не объясняли её, потому что нет интернет-связи. Просто давали ссылку на обучение в ютубе, а потом заставляли делать домашнее задание. Ребёнок, естественно, не понимает урок из ютуба так, как объяснил бы учитель. В итоге уроки приходилось делать родителям, а знаний у детей никаких не прибавилось. Онлайн урок английского языка длился три минуты, а потом нужно выполнить домашнее задание. Подобная ситуация и с казахским языком. Как обучаться нашим детям? – жалуется мама школьника.
Родители настаивают на встрече с руководителями отдела и управления образования, чтобы получить ответы на свои вопросы.
Кроме того инициативная группа родителей организовала сбор подписей под обращением к властям региона :«Открыть дежурные классы начальной школы в Мангистауской области». Ознакомиться с текстом обращения и оставить свою подпись можно здесь.
- У меня четверо детей, трое из них школьники. Приближается 1 сентября. Каким образом я должна своих детей обучать дома, не понимаю. Почему кто-то считает, что директоры бань и частных пляжей могут соблюдать санитарные требования, а в школах - нет? Где логика? – сетуют родители.
По их мнению, решение о дистанционном обучении каждый регион принимает самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации в области.
- Тулебаева Светлана Дюмбаевна, руководитель Актауского отдела образования, 31 июля выступила и сказала, что Мангистауская область находится в красной зоне по ситуации с коронавирусом. Дежурных групп и классов не будет, но 27 июля закрывают провизорный стационар, а 4 августа на селекторном заседании правительства под председательством Аскара Мамина была рассмотрена подготовка к началу учебного года. Там он сообщил, что в связи с эпидситуацией отдалённые сельские малокомплектные школы начнут работать в штатном режиме. Также он сообщил, что для учеников начальных классов на основании заявления от родителя о соблюдении строгих санитарных требований откроются дежурные классы, то есть Аскар Мамин дал мне право выбирать, идти моим детям начальных классов в школу или нет, а Светлана Тулебаева это право забрала. Кроме того, 10 августа на брифинге представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов сообщил, что рост распространения коронавирусной инфекции в РК остановлен. Кому верить-то? – недоумевает родительница.
Между тем прозвучала жалоба от родителей и относительно качества интернет-связи.
- Я хочу пожаловаться на качество интернет-связи. Наши учителя скидывали тему урока в телеграмм канал и не объясняли её, потому что нет интернет-связи. Просто давали ссылку на обучение в ютубе, а потом заставляли делать домашнее задание. Ребёнок, естественно, не понимает урок из ютуба так, как объяснил бы учитель. В итоге уроки приходилось делать родителям, а знаний у детей никаких не прибавилось. Онлайн урок английского языка длился три минуты, а потом нужно выполнить домашнее задание. Подобная ситуация и с казахским языком. Как обучаться нашим детям? – жалуется мама школьника.
Родители настаивают на встрече с руководителями отдела и управления образования, чтобы получить ответы на свои вопросы.
Кроме того инициативная группа родителей организовала сбор подписей под обращением к властям региона :«Открыть дежурные классы начальной школы в Мангистауской области». Ознакомиться с текстом обращения и оставить свою подпись можно здесь.