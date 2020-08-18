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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:07

Просмотров: 1024

В Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали о бесплатных медицинских услугах

В случае отказа медицинских организаций оказывать помощь по гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) жители могут пожаловаться в Фонд социального медицинского страхования через мобильное приложение. Об этом сообщили в филиале фонда.

Регистратура поликлиники в Актау. Фото автора
По информации экспертов филиала, государство по-прежнему обеспечивает население необходимым пакетом базовых медицинских услуг в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

К ним относятся:
- скорая и неотложная медицинская помощь (при необходимости госпитализации);
- обслуживание в поликлиниках (прием и консультации у терапевта, в том числе у узких специалистов при наличии социально-значимых и хронических заболеваний, лабораторные услуги, диагностика, лечение, вакцинация, скрининги, патронаж детей до одного года, ведение беременности);

- диагностика и лечение при:
- социально-значимых заболеваниях (туберкулез, ВИЧ, психические расстройства, злокачественные новообразования);
- основных хронических заболеваниях (диабет, артериальная гипертензия, вирусный гепатит, ревматоидный артрит и др.);
- острых инфекционных заболеваниях, опасных для окружающих.

Лекарства на бесплатной основе могут получить категории граждан, состоящие на диспансерном учёте по определённым заболеваниям и состояниям.

- В случае отказа в оказании медицинской помощи в пакете ГОБМП на уровне поликлиник просим обратиться в фонд через мобильное приложение Qoldau24/7, - прокомментировали в филиале.



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