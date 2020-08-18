В Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали о бесплатных медицинских услугах

Регистратура поликлиники в Актау. Фото автора

По информации экспертов филиала, государство по-прежнему обеспечивает население необходимым пакетом базовых медицинских услуг в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).



К ним относятся:

- скорая и неотложная медицинская помощь (при необходимости госпитализации);

- обслуживание в поликлиниках (прием и консультации у терапевта, в том числе у узких специалистов при наличии социально-значимых и хронических заболеваний, лабораторные услуги, диагностика, лечение, вакцинация, скрининги, патронаж детей до одного года, ведение беременности);



- диагностика и лечение при:

- социально-значимых заболеваниях (туберкулез, ВИЧ, психические расстройства, злокачественные новообразования);

- основных хронических заболеваниях (диабет, артериальная гипертензия, вирусный гепатит, ревматоидный артрит и др.);

- острых инфекционных заболеваниях, опасных для окружающих.



Лекарства на бесплатной основе могут получить категории граждан, состоящие на диспансерном учёте по определённым заболеваниям и состояниям.



- В случае отказа в оказании медицинской помощи в пакете ГОБМП на уровне поликлиник просим обратиться в фонд через мобильное приложение Qoldau24/7, - прокомментировали в филиале.