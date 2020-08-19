Без света и воды: Жители элитного жилого комплекса в Актау возмущены недочётами застройщика

- Проблема, возможно бы, не возникала, если технически подача воды вначале осуществлялась на крышу дома, а обраткой поступала бы ниже. Но подача воды была реализована иначе, и при всём этом не предусмотрен генератор. Вторым не менее возмутительным фактом является то, что дома были сданы в эксплуатацию, несмотря на многие недочёты, самый основной из которых - отсутствие вторых лифтов. Насколько нам известно, получение акта ввода при недоделанных работах, которые были предусмотрены в проекте, является нарушением всех строительных законодательных требований. Каким образом дом был сдан в эксплуатацию, несмотря на несоответствие проекту и многие недочёты, самые основные из которых - отсутствие второго лифта и генератора. Хотя при продаже застройщик позиционировал комплекс как дом бизнес-класса, - заявляют жильцы.

По словам жильцов, они с представителями управляющей компании ИП «Чапканов Д.М» неоднократно обращались к застройщику в лице ТОО «Kaz Elit Stroi» на ненадлежащее качество обустройства домов. Их требования были частично выполнены, но основные вопросы до сих пор не разрешены.За напор воды на нижних этажах и её подачу выше шестого этажа отвечает насос, который работает от электричества. Отключение электроэнергии происходит часто, учитывая высокую загруженность сетей в летний период.Жители повторно обратились к застройщику о необходимости установки дизельного генератора, который бы отвечал за бесперебойную работу насоса и лифтов. Обращение также было направлено в городской и областной акиматы, прокуратуру Актау и в департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Мангистауской области. Но по сей день ответы так и не пришли.Когда в последний раз было отключено электричество, в лифте дома №68 застрял человек, а воды на верхних этажах не было больше пяти часов. При этом жильцы нижних этажей также страдают, так как в этот момент напор сокращается вдвое.