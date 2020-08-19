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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 2484

Без света и воды: Жители элитного жилого комплекса в Актау возмущены недочётами застройщика

Жильцы домов №67, 68 и 69 жилых комплексов «Керемет-3,4,5» уже неоднократно жаловались застройщику на отсутствие воды при отключении электричества, но застройщик проигнорировал данную жалобу. Жители были намерены обратиться за помощью к властям, но и там их обращения проигнорировали.

Фото предоставили жители ЖК «Керемет»
По словам жильцов, они с представителями управляющей компании ИП «Чапканов Д.М» неоднократно обращались к застройщику в лице ТОО «Kaz Elit Stroi» на ненадлежащее качество обустройства домов. Их требования были частично выполнены, но основные вопросы до сих пор не разрешены.

За напор воды на нижних этажах и её подачу выше шестого этажа отвечает насос, который работает от электричества. Отключение электроэнергии происходит часто, учитывая высокую загруженность сетей в летний период.

Жители повторно обратились к застройщику о необходимости установки дизельного генератора, который бы отвечал за бесперебойную работу насоса и лифтов. Обращение также было направлено в городской и областной акиматы, прокуратуру Актау и в департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Мангистауской области. Но по сей день ответы так и не пришли.

Без света и воды: Жители элитного жилого комплекса в Актау возмущены недочётами застройщика

Без света и воды: Жители элитного жилого комплекса в Актау возмущены недочётами застройщика


Когда в последний раз было отключено электричество, в лифте дома №68 застрял человек, а воды на верхних этажах не было больше пяти часов. При этом жильцы нижних этажей также страдают, так как в этот момент напор сокращается вдвое.

- Проблема, возможно бы, не возникала, если технически подача воды вначале осуществлялась на крышу дома, а обраткой поступала бы ниже. Но подача воды была реализована иначе, и при всём этом не предусмотрен генератор. Вторым не менее возмутительным фактом является то, что дома были сданы в эксплуатацию, несмотря на многие недочёты, самый основной из которых - отсутствие вторых лифтов. Насколько нам известно, получение акта ввода при недоделанных работах, которые были предусмотрены в проекте, является нарушением всех строительных законодательных требований. Каким образом дом был сдан в эксплуатацию, несмотря на несоответствие проекту и многие недочёты, самые основные из которых - отсутствие второго лифта и генератора. Хотя при продаже застройщик позиционировал комплекс как дом бизнес-класса, - заявляют жильцы.


Без света и воды: Жители элитного жилого комплекса в Актау возмущены недочётами застройщика



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Комментарии ( 5 )

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-2
  • almaty2018
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Expert
  • FL
 Oлег (Посетители) Сегодня, 13:29
Так так... ну то есть если жильё "элитное", то, получается, те, кто там живут это "элита"???

А ну тогда всё справедливо. Я вообще канализацию отключил бы.
 
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  • Expert
  • koronavirus
  • Placida
 mer (Посетители) Сегодня, 12:51
"Элитное жильё",аа,как вам такое выражение? Выбешивает просто angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Expert
  • koronavirus
  • Placida
 Куато (Посетители) Сегодня, 11:57
FL,
Ага, и сельский туалет установить рядом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Сергей Владимиров
  • Aleksa-N
  • mer
  • ЁмоЁ
  • Expert
  • koronavirus
  • leo529
 FL (Посетители) Сегодня, 11:54
На крайняк колодец можно вырыть и с ведрами по лестницам.

Раньше никаких насосов не нужно было. Раньше люди думали над инфраструктурой. Понастроили - пожинайте
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Сергей Владимиров
  • koronavirus
  • ЁмоЁ
  • Ну Ну
  • Expert
  • Placida
 tolk (Посетители) Сегодня, 11:47
Коррупция в рядах чиновников порождает проблемы в городе. Прокуратура бездействует.
 
 

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