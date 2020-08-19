Мангистаусцы могут получить временный статус в системе медстрахования сроком на один месяц

Фото предоставлено филиалом

Для 11 миллионов казахстанцев, в числе которых 428 006 жителей Мангистауской области - представителей 15 льготных категорий, взносы за которых делает государство, Фондом медицинского страхования разработан алгоритм присвоения временного статуса (на один месяц) путём обращения в поликлинику или самостоятельно – через мобильное приложение Qoldau 24/7.



- При обращении пациента в медицинскую организацию её сотрудник сканирует (фотографирует) подтверждающий документ пациента и направляет его в Фонд посредством мобильного приложения «Qoldau 24/7». Фонд присваивает пациенту статус на один месяц, ему направляется соответствующее уведомление. То же самое представитель льготной категории может сделать самостоятельно, скачав мобильное приложение «Qoldau 24/7» в App Store и Play Market. Нужно загрузить подтверждающий документ о причастности к льготной категории и направить в фонд. Фонд присвоит обратившемуся статус на один месяц и направит соответствующее уведомление. Таким образом, возникающие проблемы со статусом застрахованности у представителей льготной категории населения решаются в оперативные сроки, пациент получает доступ к медицинским услугам, - прокомментировали в филиале.



Проверить статус можно через официальные сервисы – на сайте фонда fms.kz, мобильное приложение «Qoldau 24/7», Saqtandyru-bot в Telegram. Все системы, по словам экспертов филиала, работают исправно и прозрачно.



В филиале добавили, что обновленные базы данных по льготным категориям государственная корпорация «Правительство для граждан» представляет Фонду социального медицинского страхования дважды в месяц. Для подтверждения постоянного статуса застрахованности необходимо обратиться в Госкорпорацию по номеру 1414.



Информацию о наличии или отсутствии платежей, осуществлённых возвратах также можно получить на портале «Электронного Правительства» на сайте egov.kz. Для этого нужно заказать электронную государственную услугу «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».