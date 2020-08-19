Свыше 2000 машин из Армении зарегистрировали в Мангистау

- Многие автовладельцы надеются, что ещё будут какие-то уступки при регистрации, правительство пошло на уступки, и в дальнейшем послаблений в этом вопросе не будет. Время ограничено, в связи с чем просим автовладельцев зарегистрировать транспортные средства, завезённые из Республики Армения, до указанного срока, - отметил начальник управления административной полиции департамента полиции Женис Дадаев.

В нашу область завезено всего 3950 автомобилей, зарегистрированных на местных жителей. Из них 915 машин не подлежат регистрации.Департамент полиции Мангистауской области напоминает, что владельцам автомашин, завезённых из Армении, необходимо до 1 сентября зарегистрировать свои транспортные средства (ТС).По его словам, полицейские пока проводят разъяснительную работу с автовладельцами. После указанного срока в отношении автовладельцев, не зарегистрировавших транспортные средства, будут применены меры административного характера согласно действующему законодательству.Регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления. Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию – 695 тенге; пошлина за технический паспорт – 3 473 тенге; пошлина за государтсвенный номер - 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.Специализированный центр обслуживания населения работает в рабочие дни и в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 15:00.