В Мангистау выявили восьмерых носителей COVID-19

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На сегодняшний день COVID-19 в Мангистау зарегистрирован у 3278 пациентов.
За время пандемии выздоровели 2576 человек.
За время пандемии выздоровели 2576 человек.
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Среда, 19 Августа
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