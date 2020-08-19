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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 474

В августе в Мангистау проверили свыше 700 объектов предпринимательства

На сегодня проверен 731 объект, 472 из них выданы акты готовности. Об этом сообщил Муканбетжан Кобеген, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли региона.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
За неполный август в регионе проверен 731 объект предпринимательства, из них 472 выданы акты готовности, а именно, разрешение получили пять из шести торгово-развлекательных центров, 11 из 37 торговых центров и домов, 13 из 19 рынков, шесть из восьми фитнес-центров и тренажёрных залов, 117 из 148 магазинов непродовольственной торговли, 21 из 33 общественных бань и банных комплексов, 73 из 161 салонов красоты, парикмахерских и центров косметических услуг, 118 из 202 дошкольных организаций, 50 из 52 детских коррекционных кабинетов, 50 из 65 внешкольных образовательных организаций.

Как отметил Муканбетжан Кобеген, в Мангистау созданы областные, городские, районные комиссии по контролю готовности объектов предпринимательства и организаций образования к оказанию услуг с соблюдением карантинных требований. Созданы 24 рабочие группы.



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Комментарии ( 4 )

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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 21:58
Цитата: Е. КУЗНЕЦОВ
Или главсанврача отправили, а ее там послали?

Её там отдохнули и стало всё безопасно!)))
Одна тупость от чиновниклов. И это когда надо бизнес реанимировать... Д.Б.

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 20:07
Созданы 24 рабочие группы.
На Риксосе были? Или главсанврача отправили, а ее там послали? )))))
 
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  • Коммунист.
  • arelav_74
 babe (Посетители) Сегодня, 19:53
Очередная труба по выкачке денег с предпринимателей!
 
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  • babe
  • arelav_74
 Око (Посетители) Сегодня, 19:49
А где гарантия, что лица, входящие в состав "рабочих групп" не являются контактными или безсимптомными переносчиками? Они ежедневно ПЦР и тесты сдают и результаты предъявляют? Как их пускать проводить проверку, если пускать "подозрительных" лиц в помещения нельзя?

всё вижу
 
 

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