В августе в Мангистау проверили свыше 700 объектов предпринимательства

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона

За неполный август в регионе проверен 731 объект предпринимательства, из них 472 выданы акты готовности, а именно, разрешение получили пять из шести торгово-развлекательных центров, 11 из 37 торговых центров и домов, 13 из 19 рынков, шесть из восьми фитнес-центров и тренажёрных залов, 117 из 148 магазинов непродовольственной торговли, 21 из 33 общественных бань и банных комплексов, 73 из 161 салонов красоты, парикмахерских и центров косметических услуг, 118 из 202 дошкольных организаций, 50 из 52 детских коррекционных кабинетов, 50 из 65 внешкольных образовательных организаций.



Как отметил Муканбетжан Кобеген, в Мангистау созданы областные, городские, районные комиссии по контролю готовности объектов предпринимательства и организаций образования к оказанию услуг с соблюдением карантинных требований. Созданы 24 рабочие группы.