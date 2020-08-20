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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 21:01

Просмотров: 3112

И открылись двери рая! Пятизвёздочный отель «Rixos Aktau» всё-таки проверили

Отель «Rixos Aktau» проверили на соблюдение санитарных норм. Руководству объекта даны разъяснения о правах и обязанностях субъекта при осуществлении контроля и надзора его деятельности. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
«Rixos Aktau» проверили сегодня, 20 августа.

Мобильная мониторинговая группа в составе специалистов санитарных служб и областного акимата провела плановую проверку на территории курортной зоны «Rixos Aktau» на предмет соблюдения санитарных норм.

Были проверены места общественного питания на территории отеля: рестораны и кафе, а также бассейны и прилегающие территории. С персоналом комплекса проведена разъяснительная работа.

Как подчеркнули представители курорта, ими прилагаются все усилия по соблюдению санитарных норм.

- Проверка начинается с момента прибытия гостей в аэропорт. Специалисты измеряют температуру прибывших гостей тепловизором, затем на гостиничном транспорте они доезжают до отеля. Там мы сразу раздаём маски, санитайзеры. Безусловно, соблюдается дистанция. У входа в отель гостей снова проверяют тепловизорами. Далее производится дезинфекция багажа, и только после этого мы отправляем чемоданы в номера. Что касается номеров, там также производится регулярная дезинфекция. В ресторанах и барах строго соблюдаются все нормы. В нашем отеле есть санитарный врач. При проявлении любых симптомов будем вызывать Скорую помощь. У нас имеются специальные комнаты для осмотра и т.д. Мы строго соблюдаем все санитарные требования и следим за безопасностью наших гостей, - сказал Серик Исагалиев, менеджер отеля.

Инцидент с ранее несостоявшимися проверками прокомментировала Асима Жарылгасова, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.

- Мобильной группой в составе представителей акимата, санитарной службы, сотрудников полиции и прессы проведена рейдовая проверка отеля «Rixos Aktau» на предмет соблюдения режима карантина и дезинфекционного режима. Руководству даны разъяснения по вопросу соблюдения требований, а также прав и обязанностей субъекта при осуществлении контроля и надзора, - сообщила Асима Жарылгасова.

Напомним, третья попытка проверить новый отель на соблюдение карантинных норм оказалась для санэпидемиологов безуспешна.



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Комментарии ( 8 )

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Добрыня (Посетители) Сегодня, 23:08
Специальный гостинечный транспорт? Вы что там курите? Наёмный автотранспорт из нескольких частных машин!
 
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  • GIBSON.SG
 leo529 (Посетители) Сегодня, 22:29
Инцидент с ранее несостоявшимися проверками прокомментировала Асима Жарылгасова
Обратили внимание, что в её комментарии нет ни слова о ранее несостоявшихся проверках? :))
 
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  • Foxy-Hell
 koronavirus (Посетители) Сегодня, 22:22
Есть нарушения?
 
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  • leo529
  • Ну Ну
  • Foxy-Hell
  • ЁмоЁ
 slavik (Посетители) Сегодня, 22:21
Очередной акт публичного очковтирательства.Если всё так мило и соблюдают,что же препятствовали аж три раза?И нарушений не нашли по понятным всем причинам.А за не допуск комиссии наказание понесут?Ах да согласовывали с Папой,ответ пришёл не сразу,это же не бутики на рынке кошмарить здесь особый подход нужен и субординация.При совке была показуха-сейчас просто беспредел.
 
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  • Lelik72
 mer (Посетители) Сегодня, 21:50
Коммунист.,
Злачное место однако.
 
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  • tarnavsk70
  • Lelik72
  • leo529
  • Добрыня
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 21:35
Рестораны и кафе, а также бассейны и прилегающие территории – хаха, все в духе советских времен, когда любую проверяющую комиссию, сначала кормили-поили, потом сауна-девочки с вытекающими последствиями…
 
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  • Lelik72
 glu-info (Посетители) Сегодня, 21:28
Специалисты измеряют температуру прибывших гостей тепловизором, затем на гостиничном транспорте они доезжают до отеля. Там мы сразу раздаём маски, санитайзеры.
То есть до приезда в отель масок у них нет?
 
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  • Добрыня
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 21:13
Отель «Rixos Aktau»...

Это ЧТО!?..Новое "шалмано - туретское заведение", под патранажем ель баса?!..


- Проверка начинается с момента прибытия гостей в аэропорт.

Сюда ещё кто то прилетает?!... prey
Наивные люди!...А скорей барыги на сходку..

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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