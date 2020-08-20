И открылись двери рая! Пятизвёздочный отель «Rixos Aktau» всё-таки проверили

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
«Rixos Aktau» проверили сегодня, 20 августа.
Мобильная мониторинговая группа в составе специалистов санитарных служб и областного акимата провела плановую проверку на территории курортной зоны «Rixos Aktau» на предмет соблюдения санитарных норм.
Были проверены места общественного питания на территории отеля: рестораны и кафе, а также бассейны и прилегающие территории. С персоналом комплекса проведена разъяснительная работа.
Как подчеркнули представители курорта, ими прилагаются все усилия по соблюдению санитарных норм.
- Проверка начинается с момента прибытия гостей в аэропорт. Специалисты измеряют температуру прибывших гостей тепловизором, затем на гостиничном транспорте они доезжают до отеля. Там мы сразу раздаём маски, санитайзеры. Безусловно, соблюдается дистанция. У входа в отель гостей снова проверяют тепловизорами. Далее производится дезинфекция багажа, и только после этого мы отправляем чемоданы в номера. Что касается номеров, там также производится регулярная дезинфекция. В ресторанах и барах строго соблюдаются все нормы. В нашем отеле есть санитарный врач. При проявлении любых симптомов будем вызывать Скорую помощь. У нас имеются специальные комнаты для осмотра и т.д. Мы строго соблюдаем все санитарные требования и следим за безопасностью наших гостей, - сказал Серик Исагалиев, менеджер отеля.
Инцидент с ранее несостоявшимися проверками прокомментировала Асима Жарылгасова, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.
- Мобильной группой в составе представителей акимата, санитарной службы, сотрудников полиции и прессы проведена рейдовая проверка отеля «Rixos Aktau» на предмет соблюдения режима карантина и дезинфекционного режима. Руководству даны разъяснения по вопросу соблюдения требований, а также прав и обязанностей субъекта при осуществлении контроля и надзора, - сообщила Асима Жарылгасова.
Напомним, третья попытка проверить новый отель на соблюдение карантинных норм оказалась для санэпидемиологов безуспешна.
Мобильная мониторинговая группа в составе специалистов санитарных служб и областного акимата провела плановую проверку на территории курортной зоны «Rixos Aktau» на предмет соблюдения санитарных норм.
Были проверены места общественного питания на территории отеля: рестораны и кафе, а также бассейны и прилегающие территории. С персоналом комплекса проведена разъяснительная работа.
Как подчеркнули представители курорта, ими прилагаются все усилия по соблюдению санитарных норм.
- Проверка начинается с момента прибытия гостей в аэропорт. Специалисты измеряют температуру прибывших гостей тепловизором, затем на гостиничном транспорте они доезжают до отеля. Там мы сразу раздаём маски, санитайзеры. Безусловно, соблюдается дистанция. У входа в отель гостей снова проверяют тепловизорами. Далее производится дезинфекция багажа, и только после этого мы отправляем чемоданы в номера. Что касается номеров, там также производится регулярная дезинфекция. В ресторанах и барах строго соблюдаются все нормы. В нашем отеле есть санитарный врач. При проявлении любых симптомов будем вызывать Скорую помощь. У нас имеются специальные комнаты для осмотра и т.д. Мы строго соблюдаем все санитарные требования и следим за безопасностью наших гостей, - сказал Серик Исагалиев, менеджер отеля.
Инцидент с ранее несостоявшимися проверками прокомментировала Асима Жарылгасова, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.
- Мобильной группой в составе представителей акимата, санитарной службы, сотрудников полиции и прессы проведена рейдовая проверка отеля «Rixos Aktau» на предмет соблюдения режима карантина и дезинфекционного режима. Руководству даны разъяснения по вопросу соблюдения требований, а также прав и обязанностей субъекта при осуществлении контроля и надзора, - сообщила Асима Жарылгасова.
Напомним, третья попытка проверить новый отель на соблюдение карантинных норм оказалась для санэпидемиологов безуспешна.