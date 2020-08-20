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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 21:08

Просмотров: 692

Хроники засохшего Актау: Водителям водовозов задержали выдачу заработной платы

Водителей водовозов сняли на видео во время наполнения автомобильных цистерн. По словам автора видео, причина остановки поливочных работ - невыплата заработной платы. В компании-озеленителе ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» прокомментировали данную ситуацию.

Скриншот видеоматериала
Полив водовозами в Актау не производили сегодня, 20 августа.

Очевидец снял на видео процесс наполнения автомобильных цистерн водой в районе насосной станции, расположенной в 1 микрорайоне.

По словам автора видео, только несколько автоцистерн наполнили воду, а водители остальных отказались работать из-за отсутствия заработной платы.

В организации, ответственной за полив в городе, прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- Произошла небольшая задержка заработной платы работникам по причине технического сбоя в программе по перечислению средств от заказчика, что послужило поводом для проведения собрания среди сотрудников компании, где руководители компании провели беседу и объяснили причины задержки. Но на сегодняшний день проблемы устранены, всем произведена выплата заработной платы согласно предоставленным ведомостям от начальников участков, - пояснили в ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».




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Комментарии ( 4 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 22:21
Кстати, за прошлую неделю деревья у дома полили аж дважды! Еще и окопали как следует.
До того за два месяца было всего два полива + дождь.
Это какое-то чудо.
 
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  • Банкир
  • Сергей Владимиров
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 21:27
Водовозы в основном с частными номерами,их скорее всего взяли в подряд,поэтому речь должна быть о неуплате арендованных машин с водителями. Как правило бюджет оплачивает по факту выполненных объёмов, а у общества хромых видать нет ни своей техники ни свободных оборотных средств. Справедливости ради надо сказать, что последнее время(примерно месяц-полтора) в городе постоянно встречаются водовозки, что практически не было в прошлые годы.
 
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  • Банкир
  • Сергей Владимиров
 glu-info (Посетители) Сегодня, 21:26
Полив водовозами в Актау не производили сегодня, 20 августа.
Они и до этого не поливали. Возле моего дома за все лето не было ни одного полива.
 
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  • Банкир
  • Сергей Владимиров
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 21:19
Полив водовозами в Актау не производили сегодня, 20 августа.

Можно подумать ЧТО!, они поливали.
Возили воду в свои кудуки по аулам!..

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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