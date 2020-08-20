Хроники засохшего Актау: Водителям водовозов задержали выдачу заработной платы

Полив водовозами в Актау не производили сегодня, 20 августа.Очевидец снял на видео процесс наполнения автомобильных цистерн водой в районе насосной станции, расположенной в 1 микрорайоне.По словам автора видео, только несколько автоцистерн наполнили воду, а водители остальных отказались работать из-за отсутствия заработной платы.В организации, ответственной за полив в городе, прокомментировали сложившуюся ситуацию.- Произошла небольшая задержка заработной платы работникам по причине технического сбоя в программе по перечислению средств от заказчика, что послужило поводом для проведения собрания среди сотрудников компании, где руководители компании провели беседу и объяснили причины задержки. Но на сегодняшний день проблемы устранены, всем произведена выплата заработной платы согласно предоставленным ведомостям от начальников участков, - пояснили в ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».