«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Августа
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.37 KZT
  • €1 = 495.1 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:57

Просмотров: 1250

Поливать деревья и добавить мусорные контейнеры пообещал аким Актау жителям 29 микрорайона

Жители на встрече с градоначальником рассказали об актуальных проблемах микрорайона, некоторые из которых городской аким пообещал решить. Об этом сообщает пресс-служба акимата Актау.

На встрече с жителями
Жители просили обратить внимание на нехватку детских игровых и спортивных площадок в микрорайоне. О необходимости ремонта внутримикрорайонных дорог, о недостаточном количестве мусорных контейнеров и проблеме полива зелёных насаждений рассказал аким города.

Глава города Нурдаулет Килыбай заявил, что на следующий год будет разработан новый план мероприятий по своевременному поливу и содержанию зелёного фонда. Кроме этого, в 29 микрорайоне будут установлены новые мусорные контейнеры.

- Для ремонта дорог, детских игровых и спортивных площадок разработана проектно-сметная документация на проведение комплексного благоустройства микрорайона. На строительные работы запрашиваются средства из бюджета, - отметил заместитель акима города Серик Гусман.


По другим вопросам городской аким дал поручения соответствующим отделам. Исполнение пообещали контролировать.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ODUVANCHIK
  • dom555
  • arelav_74
 mer (Посетители) Сегодня, 12:36
Бла бла бла... А тем временем в народных новостях возле Даны вырубают зеленые живые деревья. Акимы меняются , а ситуация в озеленении все хуже и хуже.
 
-1
  • 12-й регион
 Не поддерживаю Поддерживаю
A.A.A. (Посетители) Сегодня, 12:27
На следующий год будет разработан план, а в этом году все деревья и кусты сдохнут. Все засыпят гравием и плиткой. зато поливать не надо.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • leo529
  • mer
  • arelav_74
 makovka (Посетители) Сегодня, 12:24
"На будущий год.... в следующем году..." Мы живем здесь и сейчас! И сейчас деревья погибают! Сейчас делайте уже что нибудь!!!! Задолбали своими мифическими обещаниями
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • makovka
  • leo529
  • mer
  • dom555
  • arelav_74
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:03
на следующий год будет разработан новый план мероприятий по своевременному поливу и содержанию зелёного фонда.

Знаем мы ваши планы! Уже руки потирают в надежде урвать свою долю. А город сохнет!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • kolu411
  • A.A.A.
  • makovka
  • Ну Ну
  • Neo_454
  • leo529
  • dom555
  • arelav_74
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:21
задолбали уже обещаниями, планами, проектами...когда будет реализация ?!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика