Поливать деревья и добавить мусорные контейнеры пообещал аким Актау жителям 29 микрорайона

На встрече с жителями
Жители просили обратить внимание на нехватку детских игровых и спортивных площадок в микрорайоне. О необходимости ремонта внутримикрорайонных дорог, о недостаточном количестве мусорных контейнеров и проблеме полива зелёных насаждений рассказал аким города.
Глава города Нурдаулет Килыбай заявил, что на следующий год будет разработан новый план мероприятий по своевременному поливу и содержанию зелёного фонда. Кроме этого, в 29 микрорайоне будут установлены новые мусорные контейнеры.
По другим вопросам городской аким дал поручения соответствующим отделам. Исполнение пообещали контролировать.
Глава города Нурдаулет Килыбай заявил, что на следующий год будет разработан новый план мероприятий по своевременному поливу и содержанию зелёного фонда. Кроме этого, в 29 микрорайоне будут установлены новые мусорные контейнеры.
- Для ремонта дорог, детских игровых и спортивных площадок разработана проектно-сметная документация на проведение комплексного благоустройства микрорайона. На строительные работы запрашиваются средства из бюджета, - отметил заместитель акима города Серик Гусман.
По другим вопросам городской аким дал поручения соответствующим отделам. Исполнение пообещали контролировать.