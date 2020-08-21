Поливать деревья и добавить мусорные контейнеры пообещал аким Актау жителям 29 микрорайона

- Для ремонта дорог, детских игровых и спортивных площадок разработана проектно-сметная документация на проведение комплексного благоустройства микрорайона. На строительные работы запрашиваются средства из бюджета, - отметил заместитель акима города Серик Гусман.

Жители просили обратить внимание на нехватку детских игровых и спортивных площадок в микрорайоне. О необходимости ремонта внутримикрорайонных дорог, о недостаточном количестве мусорных контейнеров и проблеме полива зелёных насаждений рассказал аким города.Глава города Нурдаулет Килыбай заявил, что на следующий год будет разработан новый план мероприятий по своевременному поливу и содержанию зелёного фонда. Кроме этого, в 29 микрорайоне будут установлены новые мусорные контейнеры.По другим вопросам городской аким дал поручения соответствующим отделам. Исполнение пообещали контролировать.