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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:26

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В выходные дни в Мангистау не будет работать ряд объектов предпринимательства

В целях предотвращения распространения COVID-19 среди населения в выходные дни приостановят свою деятельность объекты предпринимательства, как сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото из архива Lada.kz
Согласно постановлению заместителя главного государственного санитарного врача региона, в целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в выходные дни на территории области приостановят работу некоторые объекты предпринимательства. В рабочие дни они откроются снова.

1) торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома (с наполняемостью не более 30 процентов, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек) с наполняемостью не более 30%, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя;

2) салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи (не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

3) детские кабинеты коррекции, организации внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки), курсов для детей и взрослых в группах не более пяти человек по предварительной записи с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

4) ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров на открытом воздухе, с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

5) крытые вещевые рынки, крытые рынки непродовольственных товаров, крытые строительные рынки с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

6) вещевые рынки (вне зданий), рынки непродовольственных товаров (вне зданий), строительные рынки (вне зданий) - (открытые) и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

7) непродовольственные магазины площадью свыше 500 квадратных метров (с наполняемостью не более 30 процентов, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

8) аттракционы, находящиеся на открытом воздухе, с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

9) фитнес, тренажёрные залы (центры) без бассейнов, по предварительной записи (не менее пяти квадратных метров на одного посетителя) с наполняемостью 50 процентов от проектной мощности и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

10) общественные бани, банные комплексы, сауны без бассейнов (с наполняемостью не более 50 процентов, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 00:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье.



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