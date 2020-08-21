Как забронировать очередь в ЦОНы Актау

Бронирование очереди необходимо при посещении ЦОНа в 15 микрорайоне, отделения ЦОНа №2 в 3Б микрорайоне и специализированный ЦОН в районе КОС-2.Остальные ЦОНы по области работают в прежнем формате как в порядке живой очереди, так и по бронированию.Набрать с городского или мобильного телефона 1414, нажать цифру «3», после соединения оператор осуществит бронь.Необходимо авторизоваться на портале, кликнуть «Забронировать посещение» в правом углу главной страницы, выбрать необходимый вам ЦОН и ввести свой ИИН. После выберите необходимую услугу, а затем нужную дату и время.В строке поиска найдите бот EgovKzBot2.0 и в списке выберите «Бронирование очереди в ЦОН». Система предложит выбрать регион, район и ЦОН, в котором вам удобнее получить госуслуги, цель посещения. Затем появится окно, в котором будут указаны свободные даты и время посещения. Об успешном бронировании очереди вам приходит SMS-уведомление.В выбранной соцсети найдите страницу портал Egov.kz и нажмите «Написать сообщение». После нажмите «Начать» и в главном меню выберите «Бронирование очереди в ЦОН». Следуя командам, которые будут отображаться, бронируете очередь.Предварительное бронирование очереди разрешено единожды в сутки. Если уже имеется активная бронь, а забронировать новую невозможно, её необходимо перебронировать.