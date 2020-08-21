«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Августа
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.37 KZT
  • €1 = 495.1 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 283

Как забронировать очередь в ЦОНы Актау

При посещении Центров обслуживания населения (ЦОНов) в Актау необходимо предварительно забронировать очередь. Способы провести данную процедуру предоставила PR-менеджер государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева.

Фото предоставила PR-менеджер государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева
Бронирование очереди необходимо при посещении ЦОНа в 15 микрорайоне, отделения ЦОНа №2 в 3Б микрорайоне и специализированный ЦОН в районе КОС-2.

Остальные ЦОНы по области работают в прежнем формате как в порядке живой очереди, так и по бронированию.

Забронировать очередь можно:

1) По номеру 1414.
Набрать с городского или мобильного телефона 1414, нажать цифру «3», после соединения оператор осуществит бронь.

2) Через портал egov.kz (при наличии ЭЦП).
Необходимо авторизоваться на портале, кликнуть «Забронировать посещение» в правом углу главной страницы, выбрать необходимый вам ЦОН и ввести свой ИИН. После выберите необходимую услугу, а затем нужную дату и время.

3) Через телеграм-бот EgovKzBot2.0 (необходима регистрация в Базе мобильных граждан, которую можно осуществить на портале).
В строке поиска найдите бот EgovKzBot2.0 и в списке выберите «Бронирование очереди в ЦОН». Система предложит выбрать регион, район и ЦОН, в котором вам удобнее получить госуслуги, цель посещения. Затем появится окно, в котором будут указаны свободные даты и время посещения. Об успешном бронировании очереди вам приходит SMS-уведомление.

4) Через социальную сеть ВКонтакте.
В выбранной соцсети найдите страницу портал Egov.kz и нажмите «Написать сообщение». После нажмите «Начать» и в главном меню выберите «Бронирование очереди в ЦОН». Следуя командам, которые будут отображаться, бронируете очередь.

Предварительное бронирование очереди разрешено единожды в сутки. Если уже имеется активная бронь, а забронировать новую невозможно, её необходимо перебронировать.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика