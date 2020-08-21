Город замер в ожидании перемен: В акимате Актау сменили начальника ЖКХ

Ергали Скендиров. Фото пресс-службы акимата Актау

Ергали Скендиров родился в 1983 году в селе Шетпе Мангистауской области. По национальности казах. В 2006 году он получил высшее образование в университете «Туран-Астана» по специальности юрист.



Свою трудовую деятельность он начал в 2007 году делопроизводителем-юристом филиала «Автоматика» республиканского государственного предприятия «Резерв» в столице. В этом же году был начальником отдела промышленной эксплуатации.



С 2009 по 2014 годы работал юристом-консультантом Мангистауского областного филиала НДП «Нур Отан», инспектором по партийному контролю организационно-контрольного отдела.



В 2015 году был инспектором при аппарате акима села Умирзак, а также исполняющим обязанности заместителя акима этого же населёного пункта.

С августа 2015 года по июль 2020 года занимал должность заместителя акима села Умирзак.