«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Августа
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.37 KZT
  • €1 = 495.1 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 1382

Город замер в ожидании перемен: В акимате Актау сменили начальника ЖКХ

На должность руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства назначен Ергали Скендиров, сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Ергали Скендиров. Фото пресс-службы акимата Актау
Ергали Скендиров родился в 1983 году в селе Шетпе Мангистауской области. По национальности казах. В 2006 году он получил высшее образование в университете «Туран-Астана» по специальности юрист.

Свою трудовую деятельность он начал в 2007 году делопроизводителем-юристом филиала «Автоматика» республиканского государственного предприятия «Резерв» в столице. В этом же году был начальником отдела промышленной эксплуатации.

С 2009 по 2014 годы работал юристом-консультантом Мангистауского областного филиала НДП «Нур Отан», инспектором по партийному контролю организационно-контрольного отдела.

В 2015 году был инспектором при аппарате акима села Умирзак, а также исполняющим обязанности заместителя акима этого же населёного пункта.
С августа 2015 года по июль 2020 года занимал должность заместителя акима села Умирзак.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 14 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:15
Цитата: PoZitron
83 г.р.? Серьёзно, не 73?


Зачем наш год обижаешь?
А если серьёзно, чел на его должности должен знать основы гражданского и дорожного строительства,водоснабжения и водоотведения городского хозяйства,его газоснабжения. Озеленения городского хозяйства. Должен соображать и в канашке и в отоплении и в лифтах.А тут юрист. Вы там с какой пальмы рухнули?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:02
ЖКХ при акимае - хорошая кормушка, если не лучшая
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • мунайши73
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:49
Всех кого я знаю именно те кто родился в 1983 году,все выглядят вдвое моложе чем новый руководитель жэкэха, интересно в чём дело?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • мунайши73
 PoZitron (Посетители) Сегодня, 18:45
83 г.р.? Серьёзно, не 73?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 watlow (Посетители) Сегодня, 18:33
Да вы на его лицо взгляните, на нем искреннее удивление, о каких переменах идет речь. Как пилили так и будут пилить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Neo_454
  • TU-154
  • mer
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 18:30
Да, признаков радости на его лице нет. Но если работал раньше в «Нур Отан», то дела у него "пойдут". Только не могу понять, как юрист может разбираться в ЖКХ? Как он может подготовить город к отопительному сезону?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • OlegVak
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 18:22
Ну неужели у нас по области не осталось уже грамотных хозяйственников... всё ставите каких-то приспособленцев,а толку как всегда будет ноль...то нефтяник,то юрист..может сразу Волочкову пригласите,чем не продолжения балета будет...При Бауыржане Мухамеджанове город обрёл вторую жизнь...без всякого рода тендеров был организован постоянный полив насаждений,были восстановлены поливочные трубы по микрорайонам,штат был большой рабочих озеленителей и тех кто занимался самим поливом .Хоть он побыл не долго,но он сделал больше чем сейчас сидят окопавшиеся годами в акимате бездельники , которые как перелётные птицы,ждут пинка под зад,чтобы полететь на новые повышения. Вот поэтому у них ни у кого голова и не болит за город за область.,увы времена временщиков и карьеристов ещё не скоро пройдет...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:17
занимал должность заместителя акима села

Для него это всего лишь очередной шаг по карьерной лестнице из аульского акимата в областной. Тут больше возможности,шире карман! Всё! Ничего путного от него жду...Может и будет по началу проявлять (или делать вид) инициативу для показухи,а дальше пупок надорвёт...Свои же сожрут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • watlow
  • мунайши73
  • mer
  • Neo_454
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:06
Кто замер? Я не замер... Я ничего хорошего от них вообще не жду...

От перемены мест слагаемых сумма не изменится.
Всё останется по прежнему...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Сегодня, 18:00
Неужели свершилось.
Теперь вопрос на засыпку акимату,а это чей агайен.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика