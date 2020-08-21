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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:33

Просмотров: 610

Щепки летят в Актау! Очередная вырубка деревьев вызвала негодование горожан

Вырубку деревьев сняли на видео жители дома №27 в 26 микрорайоне.

Кадр видео
По словам жителей, вчера вечером, 20 августа, школьный сторож с группой единомышленников уничтожили два дерева, которые росли здесь с момента открытия школы в 1983 году.

- Мы звонили участковому с жалобой на спиливание живых деревьев и шум бензопилы, прошёл час, но он так и не появился. Что руководило вандалом в тот момент, нам неясно. Потом скажут, что это сухостой, - возмутился житель дома №27 Евгений.


Сложившуюся ситуацию прокомментировали в руководстве учебного заведения.

- В данном случае были спилены два больших дерева, 80 процентов которых составлял сухостой. Остальные зелёные насаждения остались не тронуты. Также нас посетил участковый, который убедился в этом, - заверили в дирекции школы.





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Комментарии ( 5 )

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OlegVak (Посетители) Сегодня, 19:35
За срубленное дерево сажать 50. Новые правила утвердил маслихат Алматы. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/srublennoe-derevo-sajat-50-novyie-pravila-
utverdil-maslihat-353595/
 
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х-фактор (Посетители) Сегодня, 18:27
Судя по фото...это не сухие ветки....если таким Макаром каждый из руководителей начнёт избавляться якобы в кавычках от сухостоя...То на картах мира появится ещё одна вновь образованная пустыня со степными дятлами в лице темных и бестолковых руководителей.
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:24
От этого уже ни куда не деться,к сожалению. Меня больше интересует вопрос зачем надо было баллон от грузового автомобиля закатывать в здание школы на 0:25?
 
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  • мунайши73
  • Oraz
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:07
Достаточно было срезать сухие ветви, а не всё дерево под корень.
 
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  • alesha
  • мунайши73
  • Oraz
 14679677 (Посетители) Сегодня, 17:40
Похоже это уже флешмоб)
 
 

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