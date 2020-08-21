Щепки летят в Актау! Очередная вырубка деревьев вызвала негодование горожан

- Мы звонили участковому с жалобой на спиливание живых деревьев и шум бензопилы, прошёл час, но он так и не появился. Что руководило вандалом в тот момент, нам неясно. Потом скажут, что это сухостой, - возмутился житель дома №27 Евгений.

- В данном случае были спилены два больших дерева, 80 процентов которых составлял сухостой. Остальные зелёные насаждения остались не тронуты. Также нас посетил участковый, который убедился в этом, - заверили в дирекции школы.

По словам жителей, вчера вечером, 20 августа, школьный сторож с группой единомышленников уничтожили два дерева, которые росли здесь с момента открытия школы в 1983 году.Сложившуюся ситуацию прокомментировали в руководстве учебного заведения.