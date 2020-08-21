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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 433

В тройке лидеров: Мангистау является одним из коррумпированных регионов в сфере образования

Мангистауская область находится в числе самых коррумпированных регионов страны в сфере образования, как сообщает информационный портал Tengrinews.kz.

Фото из доступных источников
По данным антикоррупционной службы, в сфере образования в Мангистауской области зарегистрировано 20 фактов коррупционных дел. По показателям наш регион уступает лишь Восточно-Казахстанской области, где зафиксировано 30, и Туркестанской области, где выявили 28 фактов.

Всего в 2019 году в отношении работников сферы образования в Казахстане в производстве находилось 164 дела. В 2020 году эта цифра возросла до 365. В суд направлено 107 уголовных дел, по ним были осуждены 35 подозреваемых.

Ущерб по законченным уголовным делам составил 254 миллиона тенге. В настоящее время уже возмещено 236 миллионов тенге.



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Комментарии ( 3 )

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  • TU-154
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 19:29
Магистауская область везде в первых рядах,где касается какого-либо д....(фикалий).
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:00
По коррупции Мангистауская область всегда в первых рядах
 
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  • TU-154
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 18:44
...да у нас сам акимат преуспел в этом деле...одни только откаты и их любимые тендера набивают им карманы не хуже пылесосов.Область давно уже погрязла в коррупции и в коррупционерах, а они как грибы после дождя всё множатся и множатся. Если вспомнить позорную выходку в бытность акима области Тугжанова,который не смог якобы освоить 2 миллиарда тенге выделенных из республиканского бюджета и быстро вернул обратно....Так как эти деньги не свои, а казённые за них надобно было потом отвечать.
 
 

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