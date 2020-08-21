В тройке лидеров: Мангистау является одним из коррумпированных регионов в сфере образования

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По данным антикоррупционной службы, в сфере образования в Мангистауской области зарегистрировано 20 фактов коррупционных дел. По показателям наш регион уступает лишь Восточно-Казахстанской области, где зафиксировано 30, и Туркестанской области, где выявили 28 фактов.



Всего в 2019 году в отношении работников сферы образования в Казахстане в производстве находилось 164 дела. В 2020 году эта цифра возросла до 365. В суд направлено 107 уголовных дел, по ним были осуждены 35 подозреваемых.



Ущерб по законченным уголовным делам составил 254 миллиона тенге. В настоящее время уже возмещено 236 миллионов тенге.