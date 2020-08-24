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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:36

Просмотров: 1838

За сутки в Мангистау не зарегистрировано ни одного заражённого COVID-19

По данным официального сайта по ситуации с короновирусной инфекцией, на 23 августа 23:59 в регионе не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

Иллюстративное фото
Согласно официальной статистике, на сегодняшнй день в Мангистауской области зарегистрировано 3315 человек с короновирусной инфекцией.
Выздоровело – 2612 человек.



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Комментарии ( 8 )

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Око (Посетители) Сегодня, 12:23
Да это выходной был, лаборанты отдыхали. Сейчас на 24 число данные поменяются.

всё вижу
 
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  • n92
  • motor
 makovka (Посетители) Сегодня, 11:41
Если у вас в статистике нет, это не значит, что их нет на самом деле. Люди заболевают и лечатся сами, не обращаются в больницу. Знаю несколько семей, когда все болели, но ни один не обратился и не сдавал тест. Или сдает один член семьи, а болеют все пятеро. Так что вся эта статистика - вилами по воде писана.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:33
А недообследованные? Или опять сверзу спустили, что у нас не ма, закрыть все провизорные. Новость то хорошая, дай бог чтобы не было. Всем делаю здоровья, чтоьы не сталкивались с этой заразой.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:42
да как так? мы че без денег останемся? погоди-ка ща нарисуем цифры )))))
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 10:32
kann,
"Отличная новость в начале недели.Так держать."
А был ли мальчик?
 
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  • Guz
  • leo529
  • ЁмоЁ
  • Seawolf
  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 10:27
В советские времена, учась в школе, помню как проходил грипп у нас, в классе минимум половины небыло, болели как дети, так и взрослые. Вопрос, а смертность тогда освещали? Нет. И осложнения были, и умирали люди, просто мы не знали, и знать нам было "вредно" , за слухи и ответить можно было, инета не было. Есть поговорка, меньше знаешь, дольше живёшь. Думаете раньше от жёсткой пневмонии не умирали, ещё как, и небыло никаких расследований, от чего и как.
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 09:46
Да толку к вам обращаться ? Бесполезно . если что то уже в крайнем случае , а так занимаемся самолечением , а больницу ходить только время зря тратить убедилась не раз
 
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kann (Посетители) Сегодня, 09:45
Отличная новость в начале недели.Так держать.
 
 

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