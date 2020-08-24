За сутки в Мангистау не зарегистрировано ни одного заражённого COVID-19

Иллюстративное фото
Согласно официальной статистике, на сегодняшнй день в Мангистауской области зарегистрировано 3315 человек с короновирусной инфекцией.
Выздоровело – 2612 человек.
Выздоровело – 2612 человек.
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Понедельник, 24 Августа
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Комментарии ( 8 )
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