Упавшему в яму быку пришли на помощь неравнодушные жители Актау

Спасение представителя крупного рогатого скота из ямы произошло вчера, 23 августа.Мимо пейнтбольного клуба проходило стадо коров. Одно из животных упало в яму. Рядом оказалась команда военно-тактических игр «Лидер Казахстан». Мужчины сумели вытащить быка при помощи канатной верёвки и троса.- Мы с несколькими членами нашей команды находились на базе. К нам подбежал ребёнок одного из членов команды и сказал, что в яму упало животное. Там оказался молодой бычок. Думали, как вытаскивать. Повезло, что он не брыкался - понимал, видимо, что ему хотят помочь, - рассказала Татьяна Воропинова.После спасения, по словам инструктора команды, животное пошло к своему стаду.