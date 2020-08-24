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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 1164

Упавшему в яму быку пришли на помощь неравнодушные жители Актау

Бык упал в яму в районе пейнтбольного клуба, расположенного напротив завода АО «КазАзот». Выбраться ему помогли члены команды военно-тактических игр «Лидер Казахстан». О спасении животного рассказала Татьяна Воропинова, инструктор команды.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Спасение представителя крупного рогатого скота из ямы произошло вчера, 23 августа.

Мимо пейнтбольного клуба проходило стадо коров. Одно из животных упало в яму. Рядом оказалась команда военно-тактических игр «Лидер Казахстан». Мужчины сумели вытащить быка при помощи канатной верёвки и троса.

- Мы с несколькими членами нашей команды находились на базе. К нам подбежал ребёнок одного из членов команды и сказал, что в яму упало животное. Там оказался молодой бычок. Думали, как вытаскивать. Повезло, что он не брыкался - понимал, видимо, что ему хотят помочь, - рассказала Татьяна Воропинова.

После спасения, по словам инструктора команды, животное пошло к своему стаду.




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Комментарии ( 3 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 12:32
Бычок потроллил бы ребят, если бы свалился во вторую яму)))
 
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  • Neo_85
  • valesa
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:49
sergofan, скорее всего это буксировочная лента, хотя какая разница

Ребятам уважуха!!!
 
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sergofan (Посетители) Сегодня, 10:34
Канатная веревка... applause
 
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  • Neo_85
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 montgomery (Посетители) Сегодня, 10:31
Молодцы, мужики!
 
 

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