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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 691

Полиция Мангистау разыскивает преступника

Полицейские линейного отдела полиции на станции Мангистау разыскивают мужчину, совершившего преступление в прошлом году.

Фото предоставлено линейной полицией региона
Преступление произошло в апреле 2019 года.

- В 2019 году 18 апреля в 14:00 часов по местному времени у пожилой женщины мужчина открыто похитил сумку, в которой находились сотовый телефон, денежные средства, банковская карточка и удостоверение личности. Инцидент произошёл возле железнодорожного вокзала станции Жанаозена. Тем же днём через несколько часов он пытался снять денежные средства в банкомате, расположенном между 2 и 3 мкр. в Жанаозене. Если вы узнали этого человека и знаете о его местонахождении, просим сообщить по телефонам: 8 (7292) 46-54-34, 8 (7292) 46-23-68, 8-701-660-60-96, 8-775-049-09-09, за вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется, – сообщили в линейном отделе на станции Мангистау.



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Комментарии ( 2 )

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  • Lady_M
  • babe
  • Placida
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 12:20
Слава Казахстанской полиции!!!
Теперь я уверен что моя попа в безопасности popa
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • Placida
 slavik (Посетители) Сегодня, 12:09
Оперативность на высшем уровне,почти полтора года прошло.Банальный грабёж раскрыть не могут имея даже фото.
 
 

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