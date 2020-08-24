Полиция Мангистау разыскивает преступника

Фото предоставлено линейной полицией региона

Преступление произошло в апреле 2019 года.



- В 2019 году 18 апреля в 14:00 часов по местному времени у пожилой женщины мужчина открыто похитил сумку, в которой находились сотовый телефон, денежные средства, банковская карточка и удостоверение личности. Инцидент произошёл возле железнодорожного вокзала станции Жанаозена. Тем же днём через несколько часов он пытался снять денежные средства в банкомате, расположенном между 2 и 3 мкр. в Жанаозене. Если вы узнали этого человека и знаете о его местонахождении, просим сообщить по телефонам: 8 (7292) 46-54-34, 8 (7292) 46-23-68, 8-701-660-60-96, 8-775-049-09-09, за вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется, – сообщили в линейном отделе на станции Мангистау.