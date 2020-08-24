В рейтинге лучших стран мира Казахстан занял 66 строчку

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Такое исследование провёл сайт ranking.kz , публикуя рейтинг лучших стран мира.
В 2020 году, по их данным, лучшей страной стала Швейцария. В пятёрке лидеров оказались Канада, Япония, Германия и Австралия. В десятку самых развитых стран вошли: Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.
Рейтинг был составлен на основании девяти показателей:
• развитие предпринимательства;
• популярность у туристов;
• отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства);
• культурное влияние;
• историческое наследие;
• потенциал развития;
• открытость для бизнеса;
• военная сила;
• качество жизни.
Казахстан поднялся на две строчки и занял лишь 66 место, расположившись между Гватемалой - 65 место и Ганой - 67 место. Кроме того, Казахстан уступил России (23 место) и Азербайджану (61 место).
Отмечается, что Казахстан улучшил своё положение по седьмому показателю - открытость для бизнеса и девятому - качество жизни, хотя это улучшение не столь значительно.
Лучшие позиции страна имеет по показателям: военная сила - 36 место, потенциал развития - 42 место и открытость для бизнеса - 65 место.
В 2020 году, по их данным, лучшей страной стала Швейцария. В пятёрке лидеров оказались Канада, Япония, Германия и Австралия. В десятку самых развитых стран вошли: Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.
Рейтинг был составлен на основании девяти показателей:
• развитие предпринимательства;
• популярность у туристов;
• отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства);
• культурное влияние;
• историческое наследие;
• потенциал развития;
• открытость для бизнеса;
• военная сила;
• качество жизни.
Казахстан поднялся на две строчки и занял лишь 66 место, расположившись между Гватемалой - 65 место и Ганой - 67 место. Кроме того, Казахстан уступил России (23 место) и Азербайджану (61 место).
Отмечается, что Казахстан улучшил своё положение по седьмому показателю - открытость для бизнеса и девятому - качество жизни, хотя это улучшение не столь значительно.
Лучшие позиции страна имеет по показателям: военная сила - 36 место, потенциал развития - 42 место и открытость для бизнеса - 65 место.