Жители Актау отдали гадалке 7 миллионов тенге

Фото из открытых источников

За свои услуги женщина получила золотые изделия на 5 миллионов тенге и 2 миллиона деньгами.



- В трёх случаях подозреваемая завладела драгоценностями, убедив своих жертв, что поможет снять порчу и сглаз, в двух случаях обещала потерпевшим трудоустройство и помочь приобрести жильё. Обманутые граждане передавали своё имущество и деньги собственноручно, естественно, без заключения договоров, - сообщили в прокуратуре Актау.