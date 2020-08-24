Студенты Актауского гуманитарно-технологического университета не могут получить свои дипломы

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По словам студентов, многим нужно сдавать документы в другие высшие учебные заведения.



- Нас торопили с оплатой, говорили, если мы не оплатим, то нас не допустят до защиты дипломной работы. В итоге мы за всё заплатили, но диплом до сих пор так и не видим. Скоро август закончится, а приём документов в некоторые ВУЗы до 31 числа. Неужели по вине руководства университета многим из нас придётся пропустить целый год? Мы постоянно звоним и спрашиваем, когда нам их вручат, но в ответ сначала слушали невнятные объяснения, а теперь с нами и вовсе не разговаривают, – возмущаются студенты.



В Актауском гуманитарно-технологическом университете рассказали, что причиной задержки стала истёкшая в апреле аккредитация. По какой причине и чьей вине возникла эта проблема, в учебном заведении уточнить отказались.



Связаться с руководством университета тоже не удалось. Персонал подробности не разглашает, отметив лишь, что сегодня, 24 августа, вопрос с аккредитацией будет решён, и до конца месяца студенты получат свои дипломы.