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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:33

Просмотров: 932

Студенты Актауского гуманитарно-технологического университета не могут получить свои дипломы

Порядка 300 студентов несколько месяцев не могут получить свои дипломы. Руководство учебного заведения задерживает их выдачу с июня. Об этом рассказали студенты университета.

Фото из открытых источников
По словам студентов, многим нужно сдавать документы в другие высшие учебные заведения.

- Нас торопили с оплатой, говорили, если мы не оплатим, то нас не допустят до защиты дипломной работы. В итоге мы за всё заплатили, но диплом до сих пор так и не видим. Скоро август закончится, а приём документов в некоторые ВУЗы до 31 числа. Неужели по вине руководства университета многим из нас придётся пропустить целый год? Мы постоянно звоним и спрашиваем, когда нам их вручат, но в ответ сначала слушали невнятные объяснения, а теперь с нами и вовсе не разговаривают, – возмущаются студенты.

В Актауском гуманитарно-технологическом университете рассказали, что причиной задержки стала истёкшая в апреле аккредитация. По какой причине и чьей вине возникла эта проблема, в учебном заведении уточнить отказались.

Связаться с руководством университета тоже не удалось. Персонал подробности не разглашает, отметив лишь, что сегодня, 24 августа, вопрос с аккредитацией будет решён, и до конца месяца студенты получат свои дипломы.



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Комментарии ( 3 )

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mer (Посетители) Сегодня, 18:43
Кого этот вуз выпускает,какие специальности?
 
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  • Нурекен
 Pear (Посетители) Сегодня, 17:13
Деньги собирали со студентов поскорее, чтоб аккредитацию продлить. Классический пример оборота денег в казахстанском образовании.
 
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  • Нурекен
  • arelav_74
 Beluy (Посетители) Сегодня, 17:00
После такого аккредитацию надо дать на месяц, чтоб дипломы выдали и закрылись
 
 

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