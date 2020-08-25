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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 231

В одном из районов Мангистау закрылся провизорный центр

Закрылся провизорный центр, расположенный в селе Бесшокы (Мангистау-5) Мунайлинского района. Специальная временная больница открылась здесь 4 июля. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта rg.ru
Провизорный центр, открытый в селе Бесшокы, закрылся сегодня, 25 августа. Открыли его в данном населённом пункте 4 июля.

В Мунайлинском районе с 24 апреля по 25 августа у 481 человека был диагностирован коронавирус. Также в районе за это время было зарегистрировано 74 случая заболевания пневмонией.

В настоящее время амбулаторное лечение получают 22 человека с Covid-19 и 47 человек с пневмонией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау закрылся провизорный центр. Первый провизорный стационар на 100 мест открылся в марте этого года в 1 микрорайоне. Здесь получали лечение от 50 до 250 пациентов. Последние три человека были выписаны из него 27 июля.



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Комментарии ( 1 )

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kann (Посетители) Сегодня, 15:46
Если закрываются зачем тогда строят.Я имею ввиду где раньше была штраф стоянка там строят новый такой центр.Зачем,почему или на всякий случай.
 
 

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