В одном из районов Мангистау закрылся провизорный центр

Иллюстративное фото с сайта rg.ru
Провизорный центр, открытый в селе Бесшокы, закрылся сегодня, 25 августа. Открыли его в данном населённом пункте 4 июля.
В Мунайлинском районе с 24 апреля по 25 августа у 481 человека был диагностирован коронавирус. Также в районе за это время было зарегистрировано 74 случая заболевания пневмонией.
В настоящее время амбулаторное лечение получают 22 человека с Covid-19 и 47 человек с пневмонией.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау закрылся провизорный центр. Первый провизорный стационар на 100 мест открылся в марте этого года в 1 микрорайоне. Здесь получали лечение от 50 до 250 пациентов. Последние три человека были выписаны из него 27 июля.
В Мунайлинском районе с 24 апреля по 25 августа у 481 человека был диагностирован коронавирус. Также в районе за это время было зарегистрировано 74 случая заболевания пневмонией.
В настоящее время амбулаторное лечение получают 22 человека с Covid-19 и 47 человек с пневмонией.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау закрылся провизорный центр. Первый провизорный стационар на 100 мест открылся в марте этого года в 1 микрорайоне. Здесь получали лечение от 50 до 250 пациентов. Последние три человека были выписаны из него 27 июля.