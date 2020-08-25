Неравнодушных жителей Актау просят помочь одиноким старикам

Иллюстративное фото с сайта ukranews.com

Жителей Актау просят помочь одиноким старикам. Сбор средств объявил Иман Досмухамбетов, руководитель общественного фонда «Мы люди - мы вместе».



- Магазин «Добрый» с момента открытия помогал многодетным семьям и нуждающимся людям. Но мы решили сделать упор в помощи для одиноких бабушек и дедушек. Теперь одежда, которую мы принимаем в магазине, будет распределяться по домам престарелых и центрам. Принимается любая помощь: продукты питания, домашняя одежда и бытовая химия. Если у вас есть знакомые или соседи - одинокие пенсионеры, можете написать нам с указанием адреса проживания человека, - сказал Иман Досмухамбетов.



Телефон для связи: 8 (702) 821-06-50 (Иман).

Номер карты Kaspy Gold: 5169 4971 6396 1323.