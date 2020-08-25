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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 932

Неравнодушных жителей Актау просят помочь одиноким старикам

Общественный фонд «Мы люди - мы вместе» объявил сбор средств, а также продуктов питания и домашней одежды для одиноких пенсионеров. Об этом сообщил Иман Досмухамбетов, руководитель общественного фонда.

Иллюстративное фото с сайта ukranews.com
Жителей Актау просят помочь одиноким старикам. Сбор средств объявил Иман Досмухамбетов, руководитель общественного фонда «Мы люди - мы вместе».

- Магазин «Добрый» с момента открытия помогал многодетным семьям и нуждающимся людям. Но мы решили сделать упор в помощи для одиноких бабушек и дедушек. Теперь одежда, которую мы принимаем в магазине, будет распределяться по домам престарелых и центрам. Принимается любая помощь: продукты питания, домашняя одежда и бытовая химия. Если у вас есть знакомые или соседи - одинокие пенсионеры, можете написать нам с указанием адреса проживания человека, - сказал Иман Досмухамбетов.

Телефон для связи: 8 (702) 821-06-50 (Иман).
Номер карты Kaspy Gold: 5169 4971 6396 1323.



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Комментарии ( 8 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 20:52
Цитата: Pipito_200
Зайти в свой или соседний ЖЭК

Улыбнуло. Вернее я расхохотался. ЖЭК да вы уважаемый издеваетесь. Именно там и работают бескорыстные люди и сплошь меценаты. Не смешите меня они дальше своих карманов не видят.
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 20:51
slavik,
Акиматы то же очень любят выделять огромные деньги на бордюры, полив, пропаганду разного рода а на помощь одиноким старикам, людям живущим очень бедно чем помогают и вообще помогают как то.?
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 20:49
Цитата: Neo_454
Guz,
Не знаете адреса дома престарелых?

Это не то,что я хочу знать. Туда уже возил и с другом обувь женскую возили модельную,ну вы меня поняли.
Мне надо адрес реальных нуждающихся стариков у которых порой на молоко не хватает. Поэтому нужны реальные адреса и люди.

Цитата: Мимоза
Guz,
В вашем доме нет стариков или семей, которым нужна помощь? К чему этот пафос?

В моём доме машины ниже тойёта нет,дом богатый и молодой. Старики наверно в аулах живут,но у нас их в доме нет.
 
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  • ODUVANCHIK
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 20:37
Guz,
В вашем доме нет стариков или семей, которым нужна помощь? К чему этот пафос?
 
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  • Neo_454
 Pipito_200 (Посетители) Сегодня, 19:27
Цитата: slavik
наших депутатов

Цитата: Guz
Не верю в фонды
Зайти в свой или соседний ЖЭК не трудно, получить там адрес и помочь соседям может каждый .В магазин «Добрый» 4мкр.захожу - настоящие там честные достойные люди, уважаю всех им благ . С недоверием относиться к любым фондам, НПО а к депутатам ещё хуже - учат факты.Закон разрешающий альянспрокладку с ОДН - принимали то депутаты, без полива деревьев остались мы ... депутаты
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 19:25
Guz,
Не знаете адреса дома престарелых?
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 18:59
Дайте адреса и имена и фамилии,сам лично куплю лучшие продукты в Алтын фуде и отвезу старикам. Не верю в фонды,вернее не доверяю и вообще помогаю,но не доверяю. Иман Досмухамбетов, дайте мне один адрес прямо тут в новости и я сделаю доброе дело.
 
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  • TU-154
 slavik (Посетители) Сегодня, 18:58
Хотелось бы увидеть активность наших депутатов в этом вопросе,которые больше заняты крышеванием своего бизнеса и распределением гуманитарной помощи,займитесь уже социально острыми вопросами и своими прямыми обязанностями.
 
 

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