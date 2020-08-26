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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:50

Просмотров: 454

Работодатели Мангистау должны подать списки сотрудников для получения статуса в системе медстрахования

Предпринимателям, работающим в малом и среднем бизнесе Мангистауской области, освобождённым от уплаты взносов и отчислений в Фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) до 1 октября 2020 года, нужно актуализировать списки сотрудников для получения статуса в системе. Об этом сообщили в Мангистауском филиале Фонда СМС.

Фото из Сети интернет
Сведения о своих сотрудниках для присвоения им статуса застрахованных необходимо подавать ежемесячно до 25 числа.

- На 20 августа текущего года неактуализированной остаётся информация по более половины работникам предприятий Мангистауской области, освобождённых от уплаты взносов и отчислений. Если данные не будут внесены работодателем, есть риск, что в сентябре часть сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса может оказаться незастрахованной в системе ОСМС, - подчеркнули в филиале.

Как актуализировать список?

Ежемесячно до 25 числа нужно, пройдя по ссылке https://msb.fms.kz/login, найти в списке по БИН свою организацию, с помощью ЭЦП юридического лица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему Фонда, подписать пользовательское соглашение.
Далее добавить ИИН сотрудников, освобождённых от уплаты ОСМС (одним файлом в Excel или построчно на каждого работника).
Ежемесячно вводить данные повторно не придётся, нужно будет только актуализировать их.
Информация ежемесячно передаётся в Комитет государственных доходов.
Если же работник такого предприятия обнаружит, что не застрахован, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Зарегистрировавшись с указанием электронного адреса, фамилии, ИИН, номера телефона, нужно оформить обращение, обозначив наименование субъекта МСБ, БИН\ИИН работодателя и прикрепить трудовой договор или приказ о назначении.
При подтверждении соответствия работнику будет присвоен временный статус на один месяц.
Однако работнику также нужно напомнить работодателю о необходимости внести сведения по нему в информационную систему.

- Работодателям важно понимать ответственность за своих сотрудников, поэтому настоятельно просим регулярно обновлять списки, чтобы работники этих предприятий были застрахованы и могли получать всю необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС, – подчеркнули в филиале Фонда.



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