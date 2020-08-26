В Мангистау за сутки коронавирусом заболели пять человек

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Ещё пять человек заболели коронавирусной инфекцией. У всех пациентов болезнь протекает бессимптомно.



Всего в области зарегистрировано 3327 случаев заражения коронавирусом.



За прошедшие сутки (25 августа) в Казахстане выявлены 173 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлены 105 075 заболевших.