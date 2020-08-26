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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 2356

Золотые руки: Жители Актау благодарят местного мастера за ремонт спортивных снарядов

Группа пенсионеров, которая занимается спортом на набережной 15 микрорайона, выразила глубокую благодарность 58-летнему местному жителю, который, несмотря на состояние здоровья, помогает в ремонте спортивных снарядов.

Базарбай Кунисов
С момента открытия спортивной площадки весной 2017 года, по словам пенсионеров, ремонт и покраска тренажёров ни разу не производились. Многие снаряды изнашиваются, другие ломают.

Золотые руки: Жители Актау благодарят местного мастера за ремонт спортивных снарядов


В течение последних двух лет люди стали наблюдать, что на спортивную площадку приходит мужчина со своим сыном и ремонтирует снаряды.

Золотые руки: Жители Актау благодарят местного мастера за ремонт спортивных снарядов


Неравнодушным мастером оказался 58-летний Базарбай Кунисов. После операции на шейном позвонке в 2017 году он стал инвалидом II-й группы. До злополучного момента он работал оператором в газовой области.

Золотые руки: Жители Актау благодарят местного мастера за ремонт спортивных снарядов


Сам Базарбай Кунисов ежедневно с удовольствием занимается на спортивных снарядах и ходьбой.

Золотые руки: Жители Актау благодарят местного мастера за ремонт спортивных снарядов


- Приятно, что у нас есть неравнодушные жители. Мы знаем, что если что-то сломается, он сразу придёт на помощь. Мы все его уважаем и ценим за доброту души. Надеемся, что, смотря на его благородное дело, прекратится вероломство со стороны местных вандалов. Пусть также обратит внимание на тренажёры акимат, который ни разу за эти годы не производил ни покраски, ни ремонта, - поделилась местная жительница Дарига.



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Комментарии ( 3 )

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  • mariaven
 Санжаp (Посетители) Сегодня, 16:23
Спасибо этому человеку! И руки золотые и золотое сердце.

Сейчас могут только на телефон снимать, а сами задницу не поднимут и будут кричать "акимат, акимат". А акиматам никаким вы нафиг не сдались! Там деньги зарабатывают, а не выполняют влажные желание.

Ещё раз спасибо настоящему мужчине! Имя его и таких как он - должно быть внесено в историю края!
 
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 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 14:09
Настоящий мужчина, пошел и сделал. А не эти, диванные критики.

У нас и около домовые площадки своими силами можно было поддерживать в нормальном состоянии, гонять переростков которые ломают площадку, и во время подкручивать детали которые открутились, смазать качели.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 12:56
Молодец МУЖИК,честь и хвала.
По больше бы таких,а то только умеют ломать или снимать на камеру и жаловаться что все плохо и разломано или ломают и рубят,а остановить или сделать/починить кишка тонка
 
 

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