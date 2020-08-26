Золотые руки: Жители Актау благодарят местного мастера за ремонт спортивных снарядов

- Приятно, что у нас есть неравнодушные жители. Мы знаем, что если что-то сломается, он сразу придёт на помощь. Мы все его уважаем и ценим за доброту души. Надеемся, что, смотря на его благородное дело, прекратится вероломство со стороны местных вандалов. Пусть также обратит внимание на тренажёры акимат, который ни разу за эти годы не производил ни покраски, ни ремонта, - поделилась местная жительница Дарига.

С момента открытия спортивной площадки весной 2017 года, по словам пенсионеров, ремонт и покраска тренажёров ни разу не производились. Многие снаряды изнашиваются, другие ломают.В течение последних двух лет люди стали наблюдать, что на спортивную площадку приходит мужчина со своим сыном и ремонтирует снаряды.Неравнодушным мастером оказался 58-летний Базарбай Кунисов. После операции на шейном позвонке в 2017 году он стал инвалидом II-й группы. До злополучного момента он работал оператором в газовой области.Сам Базарбай Кунисов ежедневно с удовольствием занимается на спортивных снарядах и ходьбой.