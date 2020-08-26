Успеть до 1 сентября! В Мангистау осталось зарегистрировать 467 автомобилей из Армении

Получение номеров. Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

Департамент полиции Мангистауской области напоминает, что владельцам автомашин, завезённых из Армении, необходимо до 1 сентября зарегистрировать свои транспортные средства (ТС).



После указанного срока в отношении автовладельцев, не зарегистрировавших транспортные средства, будут применены меры административного характера согласно действующему законодательству.



Регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления. Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию – 695 тенге; пошлина за технический паспорт – 3 473 тенге; пошлина за государственный номер - 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.



Специализированный центр обслуживания населения работает в рабочие дни и в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 15:00.