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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 1230

Успеть до 1 сентября! В Мангистау осталось зарегистрировать 467 автомобилей из Армении

На сегодняшний день в Мангистауской области зарегистрировано 2568 автомашин, завезенных из Армении. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Получение номеров. Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Департамент полиции Мангистауской области напоминает, что владельцам автомашин, завезённых из Армении, необходимо до 1 сентября зарегистрировать свои транспортные средства (ТС).

После указанного срока в отношении автовладельцев, не зарегистрировавших транспортные средства, будут применены меры административного характера согласно действующему законодательству.

Регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления. Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию – 695 тенге; пошлина за технический паспорт – 3 473 тенге; пошлина за государственный номер - 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.

Специализированный центр обслуживания населения работает в рабочие дни и в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 15:00.



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Комментарии ( 2 )

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  • zhanino
 Санжаp (Посетители) Сегодня, 16:25
Выдворять из страны ВСЕ автомобили не имеющие регистрационных знаков с БЕЛЫМИ номерами и Казахстанским флагом!

Увеличить налог за нарушение ПДД автомобилям из Армении, России и других стран в 10 раз!

Поделюсь секретом, - полиция настроена тщательно следить за привезённым автохламом. Проверки, досмотры, осмотры и так далее.
 
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  • Санжаp
 Қасым (Посетители) Сегодня, 15:26
Уважаемая редакция невозможно прочитать статью, всякие рекламы и спамы закрывают контент. Чё за херня? *** уже рекламы и спамы
 
 

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