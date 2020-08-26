А что у нас в генплане города? Серик Оспанов негативно высказался о застройке Актау

- Первое, что резко бросилось в глаза - это рост количества высотных зданий вдоль единственной приморской дороги, которые перекрывают морской вид.



Строительство трёх 19-этажных домов напротив 7 микрорайона сужает пространство и значительно закрывает обзор побережья. Нынче, как грибы после дождя, жилые высотки и коммерческие здания закрывают обзор на море уже в 4, 5 и 9 микрорайонах.



Море - это главная достопримечательность и визитная карточка Актау. При застройке города раньше это всегда имело большое значение! А что сегодня? На набережной ниже 7 микрорайона было несколько проектов и планировалась рекреационная прибрежная зона с объектами пляжного сервиса, кафе, ресторанами - для отдыха и досуга горожан и гостей города. Но и там уже «посадили» жилые дома.



Соответствует ли это генплану города!? Такое впечатление, кстати, уже устойчивое, что в городе мест общего пользования, с точки зрения создания «комфортной городской среды», становится катастрофически мало, все «выводится» в пользу жилья и офисов.



В новых микрорайонах при строительстве жилья не решены элементарные вопросы озеленения вокруг жилых домов, неорганизованность и хаотичность парковок автотранспорта, отсутствие подземных паркингов.



На первый взгляд, одни коробки домов, нет типового решения с социальными объектами. Негативно влияет высокая плотность застройки, когда максимально территория застраивается зданиями и не создаёт психологического комфорта жителям.



Не увидел я там озеленения, ни скверов или мини-парков. Из-за пандемии более полугода не был в Актау, и увиденное отнюдь не обрадовало.



Сохранение территорий приморских рекреационных зон с формированием там пешеходных, прогулочных зон, теневых сооружений, строительство дополнительных общественных туалетов, организация пешеходной зоны вдоль побережья от PR в 14А микрорайоне до спуска в 4 микрорайоне было бы весьма целесообразным.



Хочется пожелать новому акиму, которого знаю, как грамотного и принципиального менеджера, обратить внимание на изложенное, и поддерживать должный уровень «морской» столицы страны и комфортную городскую среду для жителей, - высказался Серик Оспанов.

Недавний короткий визит в Актау, по словам Серика Оспанова, оставил странные впечатления.Напомним, Серика Оспанова назначили советником министра индустрии и инфраструктурного развития страны.