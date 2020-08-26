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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 3716

А что у нас в генплане города? Серик Оспанов негативно высказался о застройке Актау

Бывший аким Актау и депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Серик Оспанов, который ныне является советником министра индустрии и инфраструктурного развития страны, поделился своим впечатлением от посещения Актау на своей странице в Facebook.

Фото из архива «Лады»
Недавний короткий визит в Актау, по словам Серика Оспанова, оставил странные впечатления.

- Первое, что резко бросилось в глаза - это рост количества высотных зданий вдоль единственной приморской дороги, которые перекрывают морской вид.

Строительство трёх 19-этажных домов напротив 7 микрорайона сужает пространство и значительно закрывает обзор побережья. Нынче, как грибы после дождя, жилые высотки и коммерческие здания закрывают обзор на море уже в 4, 5 и 9 микрорайонах.

Море - это главная достопримечательность и визитная карточка Актау. При застройке города раньше это всегда имело большое значение! А что сегодня? На набережной ниже 7 микрорайона было несколько проектов и планировалась рекреационная прибрежная зона с объектами пляжного сервиса, кафе, ресторанами - для отдыха и досуга горожан и гостей города. Но и там уже «посадили» жилые дома.

Соответствует ли это генплану города!? Такое впечатление, кстати, уже устойчивое, что в городе мест общего пользования, с точки зрения создания «комфортной городской среды», становится катастрофически мало, все «выводится» в пользу жилья и офисов.

В новых микрорайонах при строительстве жилья не решены элементарные вопросы озеленения вокруг жилых домов, неорганизованность и хаотичность парковок автотранспорта, отсутствие подземных паркингов.

На первый взгляд, одни коробки домов, нет типового решения с социальными объектами. Негативно влияет высокая плотность застройки, когда максимально территория застраивается зданиями и не создаёт психологического комфорта жителям.

Не увидел я там озеленения, ни скверов или мини-парков. Из-за пандемии более полугода не был в Актау, и увиденное отнюдь не обрадовало.

Сохранение территорий приморских рекреационных зон с формированием там пешеходных, прогулочных зон, теневых сооружений, строительство дополнительных общественных туалетов, организация пешеходной зоны вдоль побережья от PR в 14А микрорайоне до спуска в 4 микрорайоне было бы весьма целесообразным.

Хочется пожелать новому акиму, которого знаю, как грамотного и принципиального менеджера, обратить внимание на изложенное, и поддерживать должный уровень «морской» столицы страны и комфортную городскую среду для жителей, - высказался Серик Оспанов.


Напомним, Серика Оспанова назначили советником министра индустрии и инфраструктурного развития страны.



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Комментарии ( 23 )

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  • bonchik
  • mariaven
  • zhanino
 Игаль Ивов (Посетители) Сегодня, 16:56
Интересно пишет бывший аким. В 4а мкр коттеджи ещё при нём начинались и вид на море в том месте по своему неповторим. И весь этот беспорядок, о котором пишет г-н Оспанов не возник за последние полгода карантина, пока его не было. Если есть переживание за свой край, то почему до этого молчал? Очень странный пост
 
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  • TU-154
 bonchik (Посетители) Сегодня, 16:55
Серик Оспанов, сам, будучи акимом города, подписал купчую на продажу земли парка под строительство двух бизнес центров двум компаниям. Но жители города встали на защиту единственной тогда рекреационной зоны в городе и отстояли право города иметь парк!!!
Тогда срезали забор вокруг парка и можно было пройти по дорожкам парка, посидеть на скамейках.
 
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mariaven (Посетители) Сегодня, 16:54
Из-за пандемии более полугода не был в Актау, и увиденное отнюдь не обрадовало.

Это же надо как воспользовались 6 месяцами, и побережье все застроили. даже глаз сомкнуть нельзя...
 
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bonchik (Посетители) Сегодня, 16:46
На бывшем стадионе в 1 мкр (сейчас 4а) строится 9-ти этажный дом, рядом, ближе к спорткомплексу, будет построена еще одна девятиэтажка. Почему-то главный архитектор города считает, что море только для жителей этих двух новостроек. А то, что вид на море закрыли жителям четырех девятиэтажек 1 мкр, это... обойдутся. Смотрели на море с 1969 года, а с 2021г. не будут смотреть.
 
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slavik (Посетители) Сегодня, 16:42
Нурекен,

Они приподнявшись во власти ведут себя как зашоренные лошади,что бы не пугались и не шарахались,видели и думали прямолинейно,теперь такое поведение свойственно и на местном уровне.
 
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  • bonchik
  • Artoldy
  • Барабашка
  • zhanino
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:38
Ну ,ну! Ботанический сад отщипнул,начал застройку сам ,показал пример последователям. Около своего 19дома 14микрорайона до сих пор стройку не закончил.
 
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Pipito_200 (Посетители) Сегодня, 16:34
Цитата: Seawolf
Нет доверия словам
Пиар компания только, слова без дел пусты. Ж дать ли в интернет СМИ, нам ещё интервью от _ "тандема 2011г" например, Айткулова.А.Б. : - с осуждением коррупции например, Кушербаева К.Е :- как обещать народу чтобы поверили
 
-2
  • капучина
  • Cabyt
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  • Artoldy
  • zhanino
 Санжаp (Посетители) Сегодня, 16:30
Цитата: asnural
Там сабак выгуливают..


В одной стране вообще запретили держать дома собак, если этот дом многоквартирный. Считаю этот закон правильным и для нас!

Ни разу не видел людей, убирающих за своими питомцами. Гадят абсолютно везде. И я считаю что гадят не животные, а их хозяева.
 
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 asnural (Посетители) Сегодня, 16:28
Кафе Айжан в 7а мкр достопремичптельность города...и рядом осталтные тошниловки. Оспанов берег в 7а мкр видел? Там сабак выгуливают..
 
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  • Artoldy
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 16:26
Вообще то правильно толкует, но куда смотрел до этого бывший аким и депутат от Мангистауской области? Теперь поздно уже.
 
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