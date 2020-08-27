Здесь будет город-степь! Состояние фонтана в 26 микрорайоне возмутило жителей Актау

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Нынешнее состояние фонтана, расположенного возле торгового центра «Достык», запечатлели на видео.
Автор видеоролика Элина возмутилась тем, что городские власти не обращают внимание на фонтан у «Достыка» в 26 микрорайоне.
- Ужасное состояние фонтана. Причем, так было всегда! Сам фонтан включали несколько раз всего. Там постоянно лежит мусор, плавают бутылки. Бывает, что дети лазают там. Понимаю, что содержать его в надлежащем и безопасном состоянии не собираются, хотелось бы, чтобы его вообще убрали и поставили, например, лавочки, - возмутилась Элина.
Редакция ожидает официального комментария от представителей городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Автор видеоролика Элина возмутилась тем, что городские власти не обращают внимание на фонтан у «Достыка» в 26 микрорайоне.
- Ужасное состояние фонтана. Причем, так было всегда! Сам фонтан включали несколько раз всего. Там постоянно лежит мусор, плавают бутылки. Бывает, что дети лазают там. Понимаю, что содержать его в надлежащем и безопасном состоянии не собираются, хотелось бы, чтобы его вообще убрали и поставили, например, лавочки, - возмутилась Элина.
Открытие фонтана в 26 микрорайоне.
Редакция ожидает официального комментария от представителей городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Состояние фонтана сегодня.