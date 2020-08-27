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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:47

Просмотров: 1386

Здесь будет город-степь! Состояние фонтана в 26 микрорайоне возмутило жителей Актау

Элину, жительницу 26 микрорайона, возмутило состояние фонтана у торгового центра «Достык». По ее словам, фонтан превратился в болото, а включали его за все лето лишь пару раз.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Нынешнее состояние фонтана, расположенного возле торгового центра «Достык», запечатлели на видео.

Автор видеоролика Элина возмутилась тем, что городские власти не обращают внимание на фонтан у «Достыка» в 26 микрорайоне.

- Ужасное состояние фонтана. Причем, так было всегда! Сам фонтан включали несколько раз всего. Там постоянно лежит мусор, плавают бутылки. Бывает, что дети лазают там. Понимаю, что содержать его в надлежащем и безопасном состоянии не собираются, хотелось бы, чтобы его вообще убрали и поставили, например, лавочки, - возмутилась Элина.


Открытие фонтана в 26 микрорайоне.


Редакция ожидает официального комментария от представителей городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Состояние фонтана сегодня.



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Комментарии ( 5 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 14:42
Кстати, фонтан-ромашку, который спилили у гостиницы Актау, впоследствии засыпали землей :)
Посадить цветы, видимо, не додумались..
 
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14679677 (Посетители) Сегодня, 13:44
Выводы:
1. не работает сегодня, не обслуживают
2. никогда нормально не работал, ужасно работал
--------мы тут---------------------
3. проще снести и поставить лавочки
4. закатать в асфальт
5. посадить деревья
6. засушить деревья
7. спилить деревья
8. построить шаумершную и т.п.

Надеюсь последние пункты не произойдут.
 
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Ивановна (Посетители) Сегодня, 13:28
проблемы с этим фонтаном всегда были.
так это же кому то за работу ежегодно платят -очистка и ремонт фонтана. поработает пару недель(в лучшем случае), а потом как яма для мусора. Действительно, уж его убрать и поставить лавочки и деревья посадить.
 
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  • мунайши73
  • ЁмоЁ
  • 14679677
 Банкир (Посетители) Сегодня, 13:02
Хотел предложить закатать всё в асфальт...Но асфальта даже на дороги не хватает.
 
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  • Банкир
  • ЁмоЁ
  • 14679677
  • Вован
 GuF (Посетители) Сегодня, 13:00
До ложили и акиматы и жкх на все все все в этом городе и на люде.Видно что же вообще не работают ни чего не делается воообще ни чего...

Из года в год одно и тоже, дибилизм...
 
 

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