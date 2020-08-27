Здесь будет город-степь! Состояние фонтана в 26 микрорайоне возмутило жителей Актау

Открытие фонтана в 26 микрорайоне.

Состояние фонтана сегодня.

Нынешнее состояние фонтана, расположенного возле торгового центра «Достык», запечатлели на видео.Автор видеоролика Элина возмутилась тем, что городские власти не обращают внимание на фонтан у «Достыка» в 26 микрорайоне.- Ужасное состояние фонтана. Причем, так было всегда! Сам фонтан включали несколько раз всего. Там постоянно лежит мусор, плавают бутылки. Бывает, что дети лазают там. Понимаю, что содержать его в надлежащем и безопасном состоянии не собираются, хотелось бы, чтобы его вообще убрали и поставили, например, лавочки, - возмутилась Элина.Редакция ожидает официального комментария от представителей городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.