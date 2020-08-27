Нет права пересчитывать утюги и кондиционеры! Житель Актау возмутился осмотром жилья контролерами «AllianceEnergoSnab-Актау»

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В редакцию Lada.kz обратился один из жителей города с жалобой на деятельность сотрудников энергоснабжающей компании ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».
- Каждый собственник квартиры сталкивался с ситуацией, когда несколько сотрудников этой организации настойчиво требовали впустить их в квартиру с целью составления акта осмотра помещения. Обычно без этого акта они отказывают в опломбировке водомеров и электросчётчика. Как только их впускаешь, начинаются вопросы о количестве электроприборов и расположении мебели в квартире. По факту, они просто гуляют по жилой площади. Это законно?, - возмутился житель города.
Мужчина отметил, что попытки связаться с представителями энергоснабжающей организации остались безуспешными.
- В Конституции РК говорится, что жилище неприкосновенно. Проникновение в него, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом. В законе «О жилищных отношениях» сказано, что собственник обязан предоставить допуск в своё владение, если необходимы проверка состояния, ремонт или замена общего имущества объекта кондоминиума, и обязательно по предварительному уведомлению, но не для подсчёта электроприборов и мебели. Я ознакомился с Законом «Об электроэнергетике» и с «Правилами пользования электрической энергией». Там нет информации о праве сотрудников этой организации на осмотр частной собственности, то есть их действия незаконны. Пытался связаться с ними - бесполезно, - добавил житель Актау.
В филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прокомментировали жалобу жителя.
- Контролеры филиала производят обход домов и квартир с тем, чтобы контролировать правильность работы приборов учета электрической, тепловой энергии и воды в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. В их задачи также входит опломбирование и распломбирование приборов коммерческого учета (ПКУ), визуальный осмотр ПКУ и схемы учета энергоресурсов. Проверка и принятие систем учета у абонентов оформляется соответствующими актами проверки и документами о нарушении требований к учету электроэнергии. Обычно проверка счётчиков осуществляется либо по инициативе самого абонента, либо по плану. Причиной посещения квартир контролерами может стать задолженность по оплате коммунальных услуг. В этом случае контролерам приходится посещать квартиры с проверкой и предупреждением о предстоящем отключении электроэнергии, тепла или воды, - пояснили в энергоснабжающей компании.
В филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» отметили, что за весь период деятельности компании за нарушение их сотрудниками норм Конституции, Законов РК «О жилищных отношениях» и «Об электроэнергетике» каких-либо жалоб и заявлений в правоохранительные органы не поступало.
С полным текстом комментария филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» можно ознакомиться здесь.
- Каждый собственник квартиры сталкивался с ситуацией, когда несколько сотрудников этой организации настойчиво требовали впустить их в квартиру с целью составления акта осмотра помещения. Обычно без этого акта они отказывают в опломбировке водомеров и электросчётчика. Как только их впускаешь, начинаются вопросы о количестве электроприборов и расположении мебели в квартире. По факту, они просто гуляют по жилой площади. Это законно?, - возмутился житель города.
Мужчина отметил, что попытки связаться с представителями энергоснабжающей организации остались безуспешными.
- В Конституции РК говорится, что жилище неприкосновенно. Проникновение в него, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом. В законе «О жилищных отношениях» сказано, что собственник обязан предоставить допуск в своё владение, если необходимы проверка состояния, ремонт или замена общего имущества объекта кондоминиума, и обязательно по предварительному уведомлению, но не для подсчёта электроприборов и мебели. Я ознакомился с Законом «Об электроэнергетике» и с «Правилами пользования электрической энергией». Там нет информации о праве сотрудников этой организации на осмотр частной собственности, то есть их действия незаконны. Пытался связаться с ними - бесполезно, - добавил житель Актау.
В филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прокомментировали жалобу жителя.
- Контролеры филиала производят обход домов и квартир с тем, чтобы контролировать правильность работы приборов учета электрической, тепловой энергии и воды в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. В их задачи также входит опломбирование и распломбирование приборов коммерческого учета (ПКУ), визуальный осмотр ПКУ и схемы учета энергоресурсов. Проверка и принятие систем учета у абонентов оформляется соответствующими актами проверки и документами о нарушении требований к учету электроэнергии. Обычно проверка счётчиков осуществляется либо по инициативе самого абонента, либо по плану. Причиной посещения квартир контролерами может стать задолженность по оплате коммунальных услуг. В этом случае контролерам приходится посещать квартиры с проверкой и предупреждением о предстоящем отключении электроэнергии, тепла или воды, - пояснили в энергоснабжающей компании.
В филиале ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» отметили, что за весь период деятельности компании за нарушение их сотрудниками норм Конституции, Законов РК «О жилищных отношениях» и «Об электроэнергетике» каких-либо жалоб и заявлений в правоохранительные органы не поступало.
С полным текстом комментария филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» можно ознакомиться здесь.