В государственную собственность вернули ТОО «Кала Жолдары» в Актау





Из-за многочисленных жалоб населения на деятельность товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Кала Жолдары» акиматом города в отношении предприятия было внесено предписание по устранению нарушений.Организация не выполнила требования исполнительного органа, на основании чего были направлены обращения в городскую прокуратуру и департамент по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.- Вышеуказанные органы также выявили нарушения, на основании чего было направлено поручительное письмо о принятии соответствующих мер - расторжении договора с ТОО «West stroi» в одностороннем порядке. От ТОО «West stroi» не поступило возражений и договор от 5 декабря 2018 года был расторгнут, - пояснили в акимате.В акимате города добавили, что работники предприятия останутся на своих рабочих местах с прежними заработными платами.ТОО «Кала Жолдары» находилось в доверительном управлении ТОО «West stroi» с 5 декабря 2018 года.