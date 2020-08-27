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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 2467

В государственную собственность вернули ТОО «Кала Жолдары» в Актау

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кала Жолдары» вернули из частной в государственную собственность. Причиной послужили многочисленные жалобы жителей города и отсутствие реакции руководства предприятия на замечания исполнительного органа. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото из архива Lada.kz
Из-за многочисленных жалоб населения на деятельность товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Кала Жолдары» акиматом города в отношении предприятия было внесено предписание по устранению нарушений.

Организация не выполнила требования исполнительного органа, на основании чего были направлены обращения в городскую прокуратуру и департамент по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

- Вышеуказанные органы также выявили нарушения, на основании чего было направлено поручительное письмо о принятии соответствующих мер - расторжении договора с ТОО «West stroi» в одностороннем порядке. От ТОО «West stroi» не поступило возражений и договор от 5 декабря 2018 года был расторгнут, - пояснили в акимате.

В акимате города добавили, что работники предприятия останутся на своих рабочих местах с прежними заработными платами.

Для справки:
ТОО «Кала Жолдары» находилось в доверительном управлении ТОО «West stroi» с 5 декабря 2018 года.




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Комментарии ( 11 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 21:38
Цитата: smotritel
Аким новый по новому работает, сразу видно

ДА!,уж!...Сейчас пойдёт набор на работу новых оралманов земляков дармоедов...
Цитата: mer
от куда появятся спецы, если берут кого попало на эту работу

Кумавство!!!..Смотрите на фото один сварщик работает, а толпа стоит рядом.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 21:37
Цитата: Ohotnik
Еще бы прислушались к мнению граждан по поводу Альянсэнергоснаба

Да если найдётся бесстрашный Батыр, кто сбросит со спин людских Альянсэнергоснаб, автоматом в национальные герои.
Без базара!
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 18:46
mer,
К своему коменту добавлю, все знают, быть специалистом в озеленении, для этого должен быть многолетний опыт, так от куда появятся спецы, если берут кого попало на эту работу, своими тендерами вы всех спецов разбазарили.
 
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Санжаp (Посетители) Сегодня, 17:53
Ну вот и пошёл процесс. К 2025 году в РК не должно остаться ни одной частной компании, ни одного ИП или ТОО!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 17:38
Maximus,
Им наплевать,их на 83000т не оштрафуют.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 17:27
Озеленение верните в госсобственность, а то так в пустыню скоро город превратите. А также всё что связано с энерго и теплоснабжением, обьедините в единую организацию, а то корольков расплодили.
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:14
Еще бы прислушались к мнению граждан по поводу Альянсэнергоснаба
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 17:12
В государственную собственность вернули ТОО «Кала Жолдары» в Актау


Глазам своим не верю.
Неужели людей послушали или может чего испугались?

Цитата: Кинст
Вопрос озеленения, полива и ухода также верните в ведение государства


А тут без вариантов иначе им абзац.
 
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 16:33
Без масок в Акимате. Ай я яй chih
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:11
Вопрос озеленения, полива и ухода также верните в ведение государства
 
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