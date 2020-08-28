Назначили первого вице-президента АО «Каражанбасмунай»

Фото предоставлено пресс-службой АО «Каражанбасмунай»

Первым вице-президентом АО «Каражанбасмунай» назначен Куанышбай Нургалиев. Ранее он занимал должность директора департамента добычи нефти и газа национальной компании «КазМунайГаз».



Куанышбай Нургалиев родился в 1976 году.



Окончил Казахский национальный университет имени К. Сатпаева по специальности «Горный инженер-нефтяник» и Карагандинский государственный технический университет по специальности «Горный инженер-геофизик».



Имеет степень магистра делового администрирования по специальности «Управление нефтегазовым бизнесом» института «МИРБИС».



Трудовую деятельность начал в АО «Озенмунайгаз», пройдя путь с оператора добычи нефти и газа до директора департамента (2000-2009 гг.).



В разные годы занимал должности заместителя генерального директора по производству ТОО «Урал Ойл энд Газ», директора департамента разработки месторождений, управляющего директора по производству, управляющего директора по производству и разработке месторождений-члена правления АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», советника председателя правления, управляющего директора по добыче нефти и газа (технический директор) АО «НК «КазМунайГаз».



Решение Совета директоров было принято в связи с избранием Суиндика Алдашева, который ранее занимал должность первого вице-президента-члена правления АО «Каражанбасмунай», депутатом Сената Парламента Республики Казахстан от Мангистауской области.