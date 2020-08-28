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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 1121

Назначили первого вице-президента АО «Каражанбасмунай»

Решением совета директоров акционерного общества «Каражанбасмунай» первым вице-президентом назначен Куанышбай Нургалиев. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Каражанбасмунай».

Фото предоставлено пресс-службой АО «Каражанбасмунай»
Первым вице-президентом АО «Каражанбасмунай» назначен Куанышбай Нургалиев. Ранее он занимал должность директора департамента добычи нефти и газа национальной компании «КазМунайГаз».

Куанышбай Нургалиев родился в 1976 году.

Окончил Казахский национальный университет имени К. Сатпаева по специальности «Горный инженер-нефтяник» и Карагандинский государственный технический университет по специальности «Горный инженер-геофизик».

Имеет степень магистра делового администрирования по специальности «Управление нефтегазовым бизнесом» института «МИРБИС».

Трудовую деятельность начал в АО «Озенмунайгаз», пройдя путь с оператора добычи нефти и газа до директора департамента (2000-2009 гг.).

В разные годы занимал должности заместителя генерального директора по производству ТОО «Урал Ойл энд Газ», директора департамента разработки месторождений, управляющего директора по производству, управляющего директора по производству и разработке месторождений-члена правления АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», советника председателя правления, управляющего директора по добыче нефти и газа (технический директор) АО «НК «КазМунайГаз».

Решение Совета директоров было принято в связи с избранием Суиндика Алдашева, который ранее занимал должность первого вице-президента-члена правления АО «Каражанбасмунай», депутатом Сената Парламента Республики Казахстан от Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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Санжаp (Посетители) Сегодня, 12:08
Почему молчат про тех двух коррупционеров из Казмунайгаза? Дали ли им сроки, расстреляли ли, провели ли конфискации имущества личного и всех родственников и знакомых?

Когда вообще наведут порядок в нефтедобывающей отрасли, что бы она хоть как то давала хоть какие то гроши в экономику??? Ведь сейчас добыча наносит лишь ущерб развитию страны.

Всё оборудование, техника, разработки месторождений - всё это принадлежит иностранным инвесторам! Загубленная экология того же Каспия, разве стоит не дороже??? А неоправданно высокие зарплаты нефтяников, купивших в опозорившемся на весь мир университете дипломы разве имеют под собой справедливую почву? Нет, конечно.

Нужно закрывать месторождения и прекращать добычу нефти, может быть тогда хоть что то сдвинется с мёртвой точки и наконец финансы пойдут в производство и энергетику, те отрасли которые как воздух необходимы РК...
 
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Aisultan (Посетители) Сегодня, 11:45
Құтты болсын, достойный специалист!
 
 

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