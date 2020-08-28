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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:08

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В школу дома! Первоклашкам вручили компьютеры и подключили к интернету в Актау

Первокласснику из малообеспеченной семьи директор средней общеобразовательной школы №2 в Актау привёз на дом компьютер для дистанционного обучения. Об этом рассказала мама будущего ученика.

Предоставленный компьютер первокласснику
По словам мамы первоклассника, директор школы лично привёз и вручил компьютер её сыну, в котором он, действительно, нуждается на время онлайн-обучения. Также за счёт школы первоклашку бесплатно обеспечили интернетом на два месяца.

В дирекции школы сообщили, что учащимся из малообеспеченных семей, в первую очередь, уже выданы 30 компьютеров, которые находятся на балансе учебного заведения. За личный счёт директора школы и средства попечительского совета школьников подключают к местному интернет-провайдеру «Bikada» на два месяца. Первые семь абонентов уже подключены сегодня, 28 августа, планируется подключить оставшихся.

- Кроме этого, из республиканских средств уже закуплено 15 ноутбуков и 10 компьютеров. Поставка ожидается на этой неделе. Ещё планируется закупить 25 компьютеров за счёт средств местного бюджета, - отметил Ерлан Избен.


Как объяснил директор школы, в том случае, если в малообеспеченной семье проживают два ученика, то предоставляется один компьютер на двоих, если трое-четверо, то, соответственно, два компьютера.

По всем вопросам получения компьютеров для учащихся школы №2 из малообеспеченных семей можно напрямую обращаться в дирекцию по телефону: 8 (775) 367-24-70.



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